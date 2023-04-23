"На Троекуровском": стало известно место захоронения тела Диброва после страшной аварии

Дмитрия Диброва нашли с оторванной головой.

По крайней мере, так писали в некоторых СМИ. Живой и здоровый телеведущий с улыбкой рассказал, что уже через 20 минут после якобы страшной аварии в прессе появились подробности его смерти.

Более того, сразу же стало известно место захоронения тела Дмитрия Диброва, над которым рыдала его супруга Полина. "Удивляюсь, что я еще не на Троекуровском лежу с оторванной головой. Мы начинаем наш репортаж из отделения ритуальных услуг. Жена Полина бьется в падучей, предвидя испытания вдовьей доли", – шутит телеведущий.

Впрочем, супруга Дмитрия Диброва действительно плакала после аварии, в которую угодил ее супруг. Дело в том, что он ехал по делам, очень торопился и неудачно свернул, врезавшись в полицейскую машину. К счастью, удар пришелся на колесо иномарки, а сам Дибров не пострадал.

Полина Диброва, увидев кадры с места ДТП, была в ужасе. Она на представила, что было бы, если бы муж повернул всего на секунду раньше. В этом случае полицейский автомобиль на полной скорости влетел бы в водительскую дверь. Вероятно, после такого удара Дмитрий Дибров мог угодить и на Троекуровское...

По слухам, сейчас у телеведущего непростые времена. Его хотят заменить в кресле программы "Кто хочет стать миллионером?".