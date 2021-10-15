Киркоров заговорил об окончании карьеры Тесты Невестка Наташи Королевой шокировала своим поступком Игры Сонник

Топ новостей недели

Обманула всех: всплыла жуткая правда о настоящей болезни Пугачевой – ногу не ломалаОбманула всех: всплыла жуткая правда о настоящей болезни Пугачевой – ногу не ломала Петросян с молодой женой срочно забрали детей и покинули странуПетросян с молодой женой срочно забрали детей и покинули страну Алсу ошарашила правдой о 10-летнем сыне от АбрамоваАлсу ошарашила правдой о 10-летнем сыне от Абрамова Назван знак зодиака, который может потерять абсолютно все в конце летаНазван знак зодиака, который может потерять абсолютно все в конце лета

Лента новостей

Среда 19 августа

00:56Ни в коем случае не делайте это 19 августа: суровые запреты в день Преображения Господнего и Яблочный Спас 17:24Онколог раскрыла, какие именно родинки превращаются в рак 16:03Анну Седокову поймали на гигантской махинации с 5 квартирами погибшего мужа 14:46"Кость напоминает кукурузную палочку": медики поставили суровый диагноз тяжелобольной Пугачевой 12:59Уже в эти выходные в музее-заповеднике "Архангельское" пройдет фестиваль "Джазовые сезоны" 12:44Сжигает жир и меняет гормоны: ученые раскрыли всю правду о неожиданных свойствах кофе 10:55"Он все-таки за меня заступился": Седокова слила предсмертное откровение погибшего мужа 09:32Любовь Успенская высказала горькое сожаление по поводу избранника дочери 00:03Найдете это под ногами – разбогатеете на всю жизнь: тайные ритуалы и суровые запреты судьбоносного дня 18 августа 17:31В Москве прошло 1-е заседание общественного штаба по наблюдению за выборами 17:05Гордый Лазарев поставил на место эпатажного Канье Уэста на глазах у всей России 16:58Собянин рассказал о новом уникальном комплексе с пищевым производством в ЗАО 14:17"Волшебник знает мои хотелки": молодая жена вытрясла миллионы из престарелого Петросяна 12:15Полуголая невестка Наташи Королевой устроила опасные игры на высоте на глазах у всех 10:49Редкое затмение в Европе обернулось массовой потерей зрения 09:33Разрыдавшийся Киркоров заговорил о завершении карьеры 00:53Тайный грех на Авдотью: какое невинное действие 17 августа пустит по миру даже богачей 18:14Психолог раскрыла роковую ошибку всех, кто возвращается из отпуска 15:28"Мы были изгнаны из рая": 75-летняя мать Артемия Лебедева обнажила семейную драму 12:49"Это не пластика, а болезнь!": Соседов с потрохами сдал скрываемый недуг увядающей Пугачевой 06:51Антон Ветровей: вот почему 16 августа категорически нельзя убираться в доме 17:47Онколог раскрыла жуткую правду об опасности загара 15:49Шок для ученых: раскрыта пугающая правда о том, как детские обиды предопределяют будущее человека 12:55Юная дочь Пересильд спровоцировала грандиозную травлю в актерской среде: Бессмысленно рассказывать про социальную несправедливость 06:15Фатальная ошибка Степанова дня: какое невинное действие 15 августа навлечет бедность и разрушит семью 20:43Новый корпус школы в Хорошево-Мневниках откроется 1 сентября – Собянин 18:28Мать покойного мужа Седоковой с потрохами сдала певицу перед судом 17:01Назван тайный приют увядающей певицы: куда на самом деле исчезла Тамара Гвердцители 15:17Убитая горем Татьяна Буланова заговорила о невосполнимой утрате 14:12Собянин рассказал о строительстве станции "Достоевская" Кольцевой линии метро 13:29Врачи раскрыли, как по пульсу на руке распознать первые признаки инсульта 13:18Мэр Москвы: 18 новых автобусных маршрутов запустят в ТиНАО 11:58Ученые раскрыли, кто богаче – совы или жаворонки 10:16"Деньги заканчиваются!": на какие условия пошла Пугачева ради былой роскоши 10:01Сердце в жару: что важно знать о сердце летом, давлении, ЭКГ и первых тревожных симптомах 09:43Собянин сообщил о ликвидации уже 12 БПЛА, летевших на Москву 09:37Эксперты "Перезвони сам" объяснили, как распознать звонок от лжеоператора связи 00:17Начало строгого Успенского поста и Медовый Спас: тайный ритуал 14 августа, который запустит мощный поток удачи 20:37"Японский белый", картуши и французские балконы: как обновляют дома разных эпох в Москве 19:42Гребной канал в Москве назван лучшей тренировочной базой для сборной России по зимнему плаванию 17:20Собянин: МЦД и МСД изменили транспортную доступность Тимирязевского района 17:04Разъяренная Сябитова высмеяла глупый ритуал и раскрыла суровую правду про богатых мужей 15:06Защитный панцирь Земли рухнул: ученые объявили о начале катастрофы в Арктике 14:26Губернатор Подмосковья проинспектировал стройку объекта в лицее в Ликино-Дулево 13:23Лепса застукали в пикантной позе с разведенной брюнеткой 13:03Собянин: Московский сервис "Банк технологий" объединил разработки со всей страны 11:48Собянин: Началось строительство ледового центра в районе Коммунарка 10:55Борющаяся с раком 4-й стадии Лерчек получила страшное известие от врачей 09:42В семье Ольги Бузовой произошло грандиозное событие 00:22Названо блюдо из репы, которое поможет привлечь финансы 13 августа в Евдокимов день

Елена Юрьевна Ксенофонтова

актриса
Елена Юрьевна Ксенофонтова
  • Дата рождения: 17 декабря 1972
  • Место рождения: Хромтау, Актюбинская область, Казахстан
  • Знак зодиака: Стрелец
  • Рост: 170
  • Жена/Муж: Илья Неретин (развод), Игорь Липатов (развод), Александр Рыжих (гражданский брак, развод)
  • Дети: Тимофей, Софья
  • Сериалы: Гранд – 2 сезон

Биография, Елена Ксенофонтова

Елена Ксенофонтова – актриса театра и кино, которая сыграла во множестве известных российских фильмах и сериалах. Но по-настоящему популярной в стране она стала после роли в проекте «Кухня», где воплотила образ Элеоноры Андреевны Галановой, владелицы отеля «Элеон». В 2006 году она удостоилась звания заслуженной артистки России. Долгое время выступала в Московском драматическом театре под руководством Армена Джигарханяна.

Семья

Елена родилась в небольшом казахском городке Хромтау. Мать и отец развелись еще до того момента, как ребенок появился на свет. Значимую роль в воспитании Лены сыграли бабушка и дедушка. В одном из интервью она вспоминала своего деда, обладавшего «буденовскими» усами. С бабушкой у нее ассоциируется запах свежего молока.

Детство и юность

Ксенофонтова вместе с мамой переехала в подмосковный Серпухов. Однако трудно назвать тот период благополучным, так как девочке доставалось от отчима (второго мужа родителя). По словам будущей звезды фильмов и сериалов, мужчина сильно избивал ее и любимую мать, был настоящим тираном. Однако из-за того, что занимал высокий пост, все его действия оставались безнаказанными. Невзирая на тяжелейшую ситуацию в семье, Лена отлично училась в школе, продемонстрировала серьезные успехи в истории, литературе, живописи, увлекалась фортепиано и занималась легкой атлетикой.

Учеба и болезнь

После окончания школы девушка отправилась покорять столицу, но там сначала ее ждало разочарование – ей не удалось поступить в театральный институт имени Щукина. Она вынуждена была снимать крошечную комнату и зарабатывать деньги самостоятельно. Трудилась в студии-театре «Время», где удалось получить дебютную роль в спектакле «Снегурочка».

Сложности сопровождали Елену на каждом шагу. Ко всем неприятностям добавилась страшная болезнь – головные боли мучили молодую девушку на протяжении нескольких лет, и врачи даже подозревали опухоль мозга. Тогда же она познакомилась с будущим супругом Игорем Липатовым. Он поддерживал ее всегда, настоял на поступлении во ВГИК. Судьбоносной стала встреча с Иосифом Райхельгаузом, который предложил талантливой Лене роли в театре «Школа современной пьесы», и ей открылась дорога к съемкам в фильмах и сериалах.

Карьера, Елена Ксенофонтова

После окончания ВГИК она какое-то время трудилась в «Школе современной пьесы», а затем перешла в Московский драматический театр. Она играла в таких популярных постановках, как «Женитьба Фигаро» и «Три сестры». А затем состоялся долгожданный дебют в кинематографе.

Карьера в кино

Ксенофонтовой удалось впервые сыграть в фильме «Бабник» в 1992 году, однако ее вряд ли кто-то заметил, так как персонаж не был значимым. Первым серьезным проектом стал сериал «Тайга», который поставил Валерий Тодоровский. Роль в многосерийном фильме принесла Елене известность.

Длительное время она совмещала съемки в театре и в кино. Однако в скором времени театральные постановки уступили место синематографу. За свою карьеру Ксенофонтова сыграла роли в сериалах «Красная капелла», «Курсанты». Но звездный час настал после съемок кинопроекта «Кухня», где она сыграла харизматичную владелицу отеля «Элеон».

Личная жизнь, Елена Ксенофонтова

С мужем Игорем Липатовым актриса прожила одиннадцать счастливых лет. Именно он был рядом с ней, когда она впервые сыграла роль в фильме. Муж оказывал всевозможную поддержку во время лечения от тяжелой болезни. После расставания они остались друзьями и часто общались.

Второй муж актрисы – продюсер Илья Неретин. Будущие супруги познакомились на съемках сериала «Тайга». В 2003 году влюбленная пара поженилась, и у них родился сын Тимофей. Однако счастливым брак назвать нельзя, так как Илья неоднократно изменял своей жене. Многочисленные походы «на сторону» привели к разводу.

Наиболее сложными получились отношения с гражданским мужем Александром. В 2011 году заслуженная артистка России родила дочь. Со стороны казалось, что Лена и Александр – образцовая семья. Но в эфире Первого канала девушка рассказала о том, что жизнь в гражданском браке была чудовищной, муж неоднократно избивал ее. Расставание получилось скандальным.

Интересные факты

  • Мать Ксенофонтовой не разделяла увлечение дочки. Она была уверена, что фильмы и сериалы не смогу принести ей хороший доход.
  • Является обладательницей премии имени Татьяны Макаровой.
  • Третий муж подавал на нее заявление в суд, что якобы жена... избивала его.
  • После окончания института работу актрисе предложили сразу шесть театров.

Роли, Елена Ксенофонтова

В послужном списке значатся работы в 40 разных фильмах и сериалах. Самые популярные проекты: «Кухня», «Тайга», «Ярик» и «Курсанты».

Избранная фильмография:

2002 – «Тайга. Курс выживания» (Наташа)

2004 – «Красная Капелла» (Элен Сорель)

2005 – «Сатисфакция» (графиня Панина)

2007 – «Ярик» (мать Ярика)

2010 – «Плен страсти» (Марина)

2015-2016 – «Кухня» (Элеонора Андреевна Галанова)

2016-2017 – «Отель Элеон» (Элеонора Андреевна Галанова)

Актриса сейчас

Сегодня Елена Ксенофонтова занимается воспитанием двоих детей. Не так давно на экраны вышел очередной сериал с ее участием «Кухня. Война за отель», где она вновь исполнила роль Элеоноры Галановой. Российская артистка пока не планирует сниматься в масштабных полнометражных фильмах.

Елена Ксенофонтова развелась с третьим мужем

Елена Ксенофонтова развелась с третьим мужем
Елена Ксенофонтова воспитывает двоих детей. Актриса Елена Ксенофонтова в конце 2023 года вышла замуж за адвоката Алексея Куликова.

"Лицо помолодело, тело подтянулось": Ксенофонтова раскрыла секрет своей привлекательности

"Лицо помолодело, тело подтянулось": Ксенофонтова раскрыла секрет своей привлекательности
Звезда рассказала, что обязана своим преображением специальным процедурам. Елену Ксенофонтову часто называют одной из самых ярких и запоминающихся российских актрис.

Сотникова, Пугачева, Ксенофонтова: рыжее счастье российского шоу-бизнеса 50+

Сотникова, Пугачева, Ксенофонтова: рыжее счастье российского шоу-бизнеса 50+
Звезды с яркой шевелюрой и солнечной энергетикой. Рыжеволосые Вера Сотникова, Алла Пугачева, Елена Ксенофонтова, Наталья Штурм и Андрей Григорьев-Аполлонов в подборке "Дни.ру". Даже в самые хмурые дни на арене российского шоу-бизнеса гордо сияют звезды с медным и оранжевым оттенком волос.

Звезда "Кухни" Ксенофонтова откровенно рассказала о тяжелом лечении

Звезда "Кухни" Ксенофонтова откровенно рассказала о тяжелом лечении
Звезда сериала "Кухня" Елена Ксенофонтова думала, что у нее онкология. Актриса много лет назад обратилась к медикам с жалобой на жуткие головные боли, тогда врачи вынесли неутешительный вердикт: Елене Ксенофонтовой поставили страшный диагноз – онкология.

Шоковое состояние: милосердие звезды "Кухни" Ксенофонтовой обернулось пополнением в семье

Шоковое состояние: милосердие звезды "Кухни" Ксенофонтовой обернулось пополнением в семье
Елена Ксенофонтова из сериала "Кухня" поделилась новостями. Звезда сериала "Кухня" Елена Ксенофонтова обожает животных.

Ксенофонтова из "Кухни" рассказала о тяжелой болезни ребенка: Отчаяние от невозможности помочь

Ксенофонтова из "Кухни" рассказала о тяжелой болезни ребенка: Отчаяние от невозможности помочь
Артистка не смогла проигнорировать беду. Звезда сериала "Кухня" Елена Ксенофонтова воспитывает 18-летнего Тимофея и десятилетнюю Софию.

Звезда "Кухни" нанесла удар издевавшемуся над ней бывшему мужу

Звезда "Кухни" нанесла удар издевавшемуся над ней бывшему мужу
Елена Ксенофонтова выиграла суд у экс-супруга. Развод артистки с адвокатом Александром Рыжих был крайне тяжелым, а суды между ними продолжаются с самого момента расставания.

"Это был человек моей жизни": Ксенофонтова горюет в годовщину смерти Марьянова

"Это был человек моей жизни": Ксенофонтова горюет в годовщину смерти Марьянова
Актриса все еще не смирилась с трагедией. 15 октября – особая дата для звезды сериала "Кухня" Елены Ксенофонтовой.

"Сбагрила": звезда "Кухни" Ксенофонтова показала подросших детей

"Сбагрила": звезда "Кухни" Ксенофонтова показала подросших детей
Актриса ситкома поделилась хорошими новостями. Актриса сериала "Кухня" Елена Ксенофонтова – мама двоих детей.

На Ксенофонтову подали в суд после новости об устройстве десятилетней дочери на работу

На Ксенофонтову подали в суд после новости об устройстве десятилетней дочери на работу
Бывший муж российской актрисы Елена Ксенофонтовой подал на нее в суд. Пять лет назад Елена Ксенофонтова со скандалом развелась со своим мужем Александром Рыжих.

Выбор читателей

17/08Пнд"Волшебник знает мои хотелки": молодая жена вытрясла миллионы из престарелого Петросяна 17/08ПндРазрыдавшийся Киркоров заговорил о завершении карьеры 17/08ПндПолуголая невестка Наташи Королевой устроила опасные игры на высоте на глазах у всех 17/08ПндГордый Лазарев поставил на место эпатажного Канье Уэста на глазах у всей России 18/08ВтрЛюбовь Успенская высказала горькое сожаление по поводу избранника дочери 17/08ПндРедкое затмение в Европе обернулось массовой потерей зрения