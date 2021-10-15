Елена Юрьевна Ксенофонтова актриса

Биография, Елена Ксенофонтова

Елена Ксенофонтова – актриса театра и кино, которая сыграла во множестве известных российских фильмах и сериалах. Но по-настоящему популярной в стране она стала после роли в проекте «Кухня», где воплотила образ Элеоноры Андреевны Галановой, владелицы отеля «Элеон». В 2006 году она удостоилась звания заслуженной артистки России. Долгое время выступала в Московском драматическом театре под руководством Армена Джигарханяна.

Семья

Елена родилась в небольшом казахском городке Хромтау. Мать и отец развелись еще до того момента, как ребенок появился на свет. Значимую роль в воспитании Лены сыграли бабушка и дедушка. В одном из интервью она вспоминала своего деда, обладавшего «буденовскими» усами. С бабушкой у нее ассоциируется запах свежего молока.

Детство и юность

Ксенофонтова вместе с мамой переехала в подмосковный Серпухов. Однако трудно назвать тот период благополучным, так как девочке доставалось от отчима (второго мужа родителя). По словам будущей звезды фильмов и сериалов, мужчина сильно избивал ее и любимую мать, был настоящим тираном. Однако из-за того, что занимал высокий пост, все его действия оставались безнаказанными. Невзирая на тяжелейшую ситуацию в семье, Лена отлично училась в школе, продемонстрировала серьезные успехи в истории, литературе, живописи, увлекалась фортепиано и занималась легкой атлетикой.

Учеба и болезнь

После окончания школы девушка отправилась покорять столицу, но там сначала ее ждало разочарование – ей не удалось поступить в театральный институт имени Щукина. Она вынуждена была снимать крошечную комнату и зарабатывать деньги самостоятельно. Трудилась в студии-театре «Время», где удалось получить дебютную роль в спектакле «Снегурочка».

Сложности сопровождали Елену на каждом шагу. Ко всем неприятностям добавилась страшная болезнь – головные боли мучили молодую девушку на протяжении нескольких лет, и врачи даже подозревали опухоль мозга. Тогда же она познакомилась с будущим супругом Игорем Липатовым. Он поддерживал ее всегда, настоял на поступлении во ВГИК. Судьбоносной стала встреча с Иосифом Райхельгаузом, который предложил талантливой Лене роли в театре «Школа современной пьесы», и ей открылась дорога к съемкам в фильмах и сериалах.

Карьера, Елена Ксенофонтова

После окончания ВГИК она какое-то время трудилась в «Школе современной пьесы», а затем перешла в Московский драматический театр. Она играла в таких популярных постановках, как «Женитьба Фигаро» и «Три сестры». А затем состоялся долгожданный дебют в кинематографе.

Карьера в кино

Ксенофонтовой удалось впервые сыграть в фильме «Бабник» в 1992 году, однако ее вряд ли кто-то заметил, так как персонаж не был значимым. Первым серьезным проектом стал сериал «Тайга», который поставил Валерий Тодоровский. Роль в многосерийном фильме принесла Елене известность.

Длительное время она совмещала съемки в театре и в кино. Однако в скором времени театральные постановки уступили место синематографу. За свою карьеру Ксенофонтова сыграла роли в сериалах «Красная капелла», «Курсанты». Но звездный час настал после съемок кинопроекта «Кухня», где она сыграла харизматичную владелицу отеля «Элеон».

Личная жизнь, Елена Ксенофонтова

С мужем Игорем Липатовым актриса прожила одиннадцать счастливых лет. Именно он был рядом с ней, когда она впервые сыграла роль в фильме. Муж оказывал всевозможную поддержку во время лечения от тяжелой болезни. После расставания они остались друзьями и часто общались.

Второй муж актрисы – продюсер Илья Неретин. Будущие супруги познакомились на съемках сериала «Тайга». В 2003 году влюбленная пара поженилась, и у них родился сын Тимофей. Однако счастливым брак назвать нельзя, так как Илья неоднократно изменял своей жене. Многочисленные походы «на сторону» привели к разводу.

Наиболее сложными получились отношения с гражданским мужем Александром. В 2011 году заслуженная артистка России родила дочь. Со стороны казалось, что Лена и Александр – образцовая семья. Но в эфире Первого канала девушка рассказала о том, что жизнь в гражданском браке была чудовищной, муж неоднократно избивал ее. Расставание получилось скандальным.

Интересные факты

Мать Ксенофонтовой не разделяла увлечение дочки. Она была уверена, что фильмы и сериалы не смогу принести ей хороший доход.

Является обладательницей премии имени Татьяны Макаровой.

Третий муж подавал на нее заявление в суд, что якобы жена... избивала его.

После окончания института работу актрисе предложили сразу шесть театров.

Роли, Елена Ксенофонтова

В послужном списке значатся работы в 40 разных фильмах и сериалах. Самые популярные проекты: «Кухня», «Тайга», «Ярик» и «Курсанты».

Избранная фильмография:

2002 – «Тайга. Курс выживания» (Наташа)

2004 – «Красная Капелла» (Элен Сорель)

2005 – «Сатисфакция» (графиня Панина)

2007 – «Ярик» (мать Ярика)

2010 – «Плен страсти» (Марина)

2015-2016 – «Кухня» (Элеонора Андреевна Галанова)

2016-2017 – «Отель Элеон» (Элеонора Андреевна Галанова)

Актриса сейчас

Сегодня Елена Ксенофонтова занимается воспитанием двоих детей. Не так давно на экраны вышел очередной сериал с ее участием «Кухня. Война за отель», где она вновь исполнила роль Элеоноры Галановой. Российская артистка пока не планирует сниматься в масштабных полнометражных фильмах.