"В кружевах траурных": россияне прощаются с усыпанной цветами Волочковой

Анастасию Волочкову нашли в полном одиночестве.



Редкая подробности о жизни кумира укроется от глаз преданного поклонника. Вот и не успела Анастасия Волочкова рассказать о новом рагу, которым ее кормит ее преданная домработница, как общественность отметила явные диетические свойства этого блюда.

Правда в случае достаточно стройной Анастасии, похудение это пошло ей во вред. Ее сочные формы растаяли, оставив, по мнению некоторых, кожу да кости. А она на последней фотографии еще и подчеркнула свою худобу полностью черным нарядом, в котором некоторые пользователи Сети уловили аж кладбищенские мотивы.

"Тапки могилки на месте", – посмеялась одна из подписчиц балерины над усыпанной цветами в области стоп Анастасией Волочковой, а согласные наставили ей лайков.

Нашлись и те, кто теперь уверен, что такой как раньше Волочкова уже не будет. Слишком разительно ее новый образ отличается от того, к которому привыкла вся страна: сочная фигура, яркие, короткие и откровенные наряды, а также поднимающие настроение выходки, такие как шпагат на покрытой снегом лужайке.

Однако, по мнению некоторых, вместе с килограммами Анастасию мог покинуть и ее иммунитет, который позволял ей не задумываться о последствиях. Якобы именно по этой причине Анастасия Волочкова и перестала радовать пользователей своим слиянием с природой.



"В этих кружевах траурных ее будто подменили", "Прощай, Настя, ты прямо с каждым днем таешь на глазах", – россияне прощаются с прежней Анастасией Волочковой.





