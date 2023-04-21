"В паху": оголившаяся Навка шокировала публику интимным местом

Татьяна Навка оказалась в эпицентре скандала.



Чемпионка Белоруссии, России, Европы, мира и Олимпийских игр в танцах на льду Татьяна Навка всегда отличалась довольно сдержанным характером, внимательно относилась к своему образу и, в целом, радовала своих подписчиков позитивным контентом в социальных сетях. Однако неожиданно спортсменка оказалась в эпицентре скандала.

Все дело в том, что звезда льда подобрала для светского мероприятия не самый удачный наряд. Она явилась на праздник в честь дня рождения певицы Валерии в брючном костюме морковного цвета. Аляпистый образ фигуристка дополнила черным мини-топом и туфлями на шпильках.

Топ, к слову, не прикрывал грудь Татьяны Навки полностью, так что от части она и живот были оголены. Однако смутила публику отнюдь не эта деталь. Больше внимания привлекли брюки Заслуженного мастера спорта РФ. Они неудачно сели в интимной зоне, что у публики вызвало шок.

Об этом рассказала стилист Мария Абабкова. По ее словам, Татьяна Навка надела костюм с не самым удачным кроем. Эксперт обратила внимание сразу на два момента: во-первых, пиджак спортсменки казался слишком длинным, во-вторых, "брюки несуразно в паху смотрятся".

Цвет наряда фигуристки стилист оценила как ядреный. Она также подчеркнула, что Татьяна Навка в целом не проработала свой образ. Костюм, по словам эксперта, смотрелся на звезде инородно.