Разбитая горем Навка озвучила последние слова Костомарова: Ценить эту жизнь

Татьяна Навка все это время поддерживала Романа Костомарова.

Прославленный отечественный фигурист Роман Костомаров загремел в больницу еще на новогодних каникулах. Вот уже четыре месяца Заслуженный мастер спорта России находится под пристальным вниманием медиков. Ему еще предстоит сложнейший курс восстановления после тяжелейших испытаний.

За время лечения в "Коммунарке" чего только не случилось со спортсменом, а ведь все началось с подозрения на простуду. На показательных выступлениях олимпийский чемпион по фигурному катанию пренебрег теплой одеждой, из-за чего пришлось экстренно везти его в больницу.

Врачи хоть и исключили коронавирусную инфекцию, однако спортсмена все равно пришлось подключить к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Меж тем, здоровье Романа Костомарова лишь ухудшилось, возник сепсис. У фигуриста образовалась гангрена из-за перенасыщения организма пузырьками кислорода.

Медикам пришлось пойти на ампутацию конечностей спортсмена, чтобы остановить некроз тканей. А для снижения рефлексов и болевых ощущений его погрузили в медикаментозный сон. Благо, все это время рядом с Романом Костомаровым находились не только врачи, но и любящая семья.

Жена, дети, родители, коллеги и еще миллионы поклонников фигуриста были разбиты горем и молились об его выздоровлении. Бывшего партнера активно поддерживала Татьяна Навка. Последний раз они созванивались в день рождения олимпийской чемпионки.

Роман Костамаров поздравил ее с праздником. Татьяна Навка даже озвучила слова, произнесенные ее бывшим партнером. Она подчеркнула, что фигурист кроме пожеланий призвал "ценить эту жизнь".