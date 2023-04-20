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Четверг 20 апреля

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"Замуж": Застуканную с мужиком дочь Успенской сняли в свадебном платье и фате

"Замуж": Застуканную с мужиком дочь Успенской сняли в свадебном платье и фате
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Любовь Успенская знает?

Наконец-то отношения между певицей и ее наследницей наладились. Похорошевшую Татьяну Плаксину она стала выводить в свет, приглашать участвовать в своих концерта, а также восхищаться ею публично. Девушка подалась в артистки, в чем мать ее очень поддерживает. Однако Любовь Успенская хотела бы, чтобы дочь еще и мамой стала.

Королева шансона не раз признавалась, что очень ждет внуков. Вот только для этого одного желания недостаточно, ведь нужен достойный мужчина. Время от времени Татьяне Плаксиной приписывают романы. Например, недавно ее застукали с мужиком. Вокруг сразу зашептались о том, что это может быть потенциальный жених начинающей звезды. Однако больше поклонники его рядом с девушкой не видели.

Личная жизнь дочери Любови Успенской теперь обсуждается с новой силой. Дело в том, что Татьяну Плаксину сняли в свадебном платье и фате. В таком образе она забежала в одно из столичных кафе. А россияне теперь задаются вопросами: неужели звездная наследница пошла под венец и знает ли об этом знаменитая мать?

"Не зови меня зая, а зови меня замуж", – с иронией пишут в комментариях под слитыми в Сеть снимками пользователи.

Правда, некоторые предположили, что Татьяна Плаксина так оделась ради очередных съемок – либо на телевидении, либо ради фотосессии. Да, и зная любовь семейки к публичности, они бы уже давно сообщили о свадьбе. Любовь Успенская, которая яро ждет внуков, точно бы не смогла молчать.

20 апреля 2023, 12:40
Любовь Успенская и Татьяна Плаксина. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Сын почернел с головы до пят, а дочь изрезала себя в туалете: Яковлева, Борисова и другие звезды с клеймом из-за скандальных детей

Елена Яковлева. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Дана Борисова. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Глюкоза. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Любовь Успенская. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Лариса Гузеева. Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Наташа Королева. Фото: Evguenii Matveev/Russian Look/www.globallookpress.com

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