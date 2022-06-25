Сын почернел с головы до пят, а дочь изрезала себя в туалете: Яковлева, Борисова и другие звезды с клеймом из-за скандальных детей

Эти звездные красотки в полной мере познали счастье материнства. Несмотря на острую критику и позорные инциденты, Елена Яковлева, Глюкоза, Любовь Успенская, Лариса Гузеева, Дана Борисова и Наташа Королева обожают своих отпрысков.

Елена Яковлева

Наследник актрисы Денис Шальных получил скандальную славу и прозвище "фрик" неспроста. Он изменил себя до неузнаваемости с головы до пят, благодаря пирсингу и татуировкам. Черные наколки на теле мужчины до жути испугали россиян. Елена Яковлева получила гневный выговор от коллег и фанатов за то, что не остановила сына.



Дана Борисова

Телеведущая продолжает подогревать любопытство публики за счет семейных скандалов. Блондинка не гнушается освещать глубоко личные темы в соцсетях. В 2021 году ее дочь-подросток Полина изрезала себя бритвенным лезвием. В школьном туалете девочка искалечила острием руки и ноги. Дана Борисова до сих пор слушает нравоучения о том, как нужно воспитывать ребенка. Ненавистники ее осуждают и требуют привлечь к ответственности.

Глюкоза

Исполнительница хита "Швайне" очень переживает, когда ее 15-летнюю дочь Лидию оскорбляют незнакомцы. Ребенок выглядит эпатажно из-за бритых разноцветных волос и бунтарского стиля в одежде. Пацанку уже выгоняли из двух школ за плохое поведение. При этом Глюкоза во всем поддерживает наследницу и скрепя сердце выносит упреки окружающих.

Любовь Успенская

Звезда шансона без остатка отдает себя 32-летней малышке. Подобно ребенку, Татьяна Плаксина висит на шее у знаменитой матери и пытается достичь мировой славы за ее счет. Любовь Успенская не нарадуется: после лечения в наркоклинике дочь стала как шелковая. Певица словно забыла ушат помоев, который дорогуша выливала на нее перед всей страной.

Лариса Гузеева

Ведущая шоу "Давай поженимся!" за свое дитятко стоит горой. Дочь артистки Ольга Бухарова провоцирует сплетни тяжелым характером и дерзким имиджем. Она публично вываливает деликатные проблемы, начиная от половой сферы и заканчивая ростом жировых отложений. Лариса Гузеева в поте лица зарабатывает деньги, чтобы ублажить Лялю. Злопыхатели поставили на звезде клеймо нерадивой матери, которая воспитала нахлебницу.

Наташа Королева

Странная внешность сына известной певицы беспокоит россиян. Не так давно Архип Глушко шокировал народ длинными патлами, накрашенными ногтями и безвкусной одеждой на женский лад. По-прежнему юноша вызывает презрение из-за смешных усиков и романа со стриптизершей. Многие сочли парня бесталанным и даже непутевым человеком. Наташа Королева лишь отшучивается и грамотно продвигает наследника в шоу-бизнес, где чудны́х личностей предостаточно.