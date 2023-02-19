Жених и невеста: застуканная с мужиком дочь Успенской едва успела прикрыться

Любовь Успенская очень довольна.

Любовь Успенская накануне дала концерт, на котором выступила вместе со своей дочерью Татьяной Плаксиной. Зрители, получившие возможность лицезреть двух певиц, испытали массу приятных впечатлений, которыми затем поделились в Сети.



"Разорвали в клочья сердце", – подчеркнула одна из посетительниц вечера.

Впрочем, вечер стал приятным для всех участников события. Взять, например, саму Любовь Успенскую или ее дочь. Все, кто следят за жизнью женщин, знают, как сильно Татьяна Плаксина хочет стать матерью, и как сильно потенциальная бабушка хочет помочь Татьяне забеременеть. Для этого семья знает надежный способ: нужно заманить кавалера домой, а затем накормить его бычьими гениталиями.



И, к радости поклонников семьи, застуканная с мужиком в гримерке дочь Успенской была поймана фотографом. Снимки тотчас же попали в Сеть, поэтому некоторые сразу же предположили, что парочка – будущие жених и невеста.

Судя по смущенному лицу Татьяны Плаксиной, мужчина внезапно ворвался в "будуар", чтобы сделать фотографию с артистками. Судя по некоторым фото, сделал он это так внезапно, что молодая женщина едва успела прикрыться: она придерживала рукой край шубы на уровне пупка.



Так что шанс на любовное приключение, уверены некоторые, судьба дочери Любови Успенской предоставила. Дело теперь зависит лишь от Татьяны Плаксиной.