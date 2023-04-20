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Четверг 20 апреля

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Вяло висит: Трясущий дряхлым органом Тарзан довел Королеву до смеха

Вяло висит: Трясущий дряхлым органом Тарзан довел Королеву до смеха
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Наташ Королева показала интимные кадры.

Как известно, со своими стриптизными делами Тарзан завязал: мол, пропали энергия и желание этим заниматься. Что неудивительно, ведь Сергею Глушко уже давно за 50. Если российские женщины лишились возможности посмотреть и потрогать тело танцора, то у Наташи Королевой доступ к нему безлимитный.

Вчера певица все же решила порадовать поклонниц и разместила в своем микроблоге несколько довольно интимных кадров. Тарзан запечатлен полуголым – в одних плавках и халате. Что только не делал на видео ее муж: танцевал, потрясывая одним из самых красивых своих органов – накаченной грудью.

Однако нельзя не заметить, что возраст все-таки берет свое. Если раньше кожа Сергея Глушко была упругой, то сейчас уже стала дряхлой. На некоторых кадрах вообще заметно, как накаченная грудь вяло висит. Впрочем, это не лишает его сексуальности, ведь, учитывая возраст, выглядит муж Наташи Королевой прекрасно.

А самое главно – он радует певицу и дарит ей хорошее настроения. Смотря опубликованные ролики, где Тарзан прыгает и танцует, тряся грудью, слышно, как он довел супругу до смеха. За кадром она хохочет. Так что, остается порадоваться за то, что в браке Наташи Королевой, несмотря слухи, все хорошо, а она все так же не чает души в Тарзане.

20 апреля 2023, 11:20
Наташа Королева и тарзан. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
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