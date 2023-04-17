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Понедельник 17 апреля

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"Там уже все": Врачи не успели помочь Костомарову в критический момент

"Там уже все": Врачи не успели помочь Костомарову в критический момент
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Роман Костомаров долго боролся.

В начале января олимпийский чемпион серьезно напугал своих поклонников. Звезда фигурного катания оказалась в реанимации в тяжелом состоянии. Семья и друзья спортсмена решили не раскрывать подробности его лечения, а СМИ в свою очередь сообщали, что дела у него плохи. Писали, что Роман Костомаров якобы перенес ряд операция, а самое страшное – лишился конечностей.

Родственники фигуриста эту информацию не подтверждали, но и не опровергали. Тем не менее, переживающие россияне гадают, какой же будет его новая жизнь после выписки из больницы? Ряд врачей в беседах с журналистами уже говорили, что спортсмену придется использовать протезы. Однако, как пишет Пятый канал, возможно, его тело к этому шагу еще не готово.

Как объяснил медик Лев Авербах, для установки протезов у Романа Костомарова должны быть сформированы культи. Но есть вероятность, что врачи не успели помочь ему в этом вопросе, так как операция по удалению отмерших клеток проходила в критический момент. Тогда в первую очередь специалисты были заняты спасением жизни пациента.

По словам Льва Авебаха, врачам предстоит сформировать культи. А это еще одна операция. Но, к счастью, легкая.

"Учитывая, что это все-таки конечности, там уже все прооперировано и достаточно зажило, может быть, какая-то хирургическая коррекция будет достаточно незначительная", – поразмышлял о будущем Романа Костомарова медик.

17 апреля 2023, 15:20
Роман Костомаров. Фото: Nadezhda Lebedeva/Global Look Press/www.globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Не только Костомаров: кому из звезд ампутировали ноги

Татьяна Шмыга. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Лев Яшин. Фото: imago sportfotodienst via www.im/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Юлия Началова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сара Бернар. Фото: Scherl/Global Look Press/www.globallookpress.com
Элла Фитцжеральд. Фото: Cinetext / Allstar Collection/Al/www.globallookpress.com
Фрида Кало. Фото: Eddie Moore/Albuquerque Journal/www.globallookpress.com
Александр Пороховщиков. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Татьяна Бестаева. Кадр Youtube/Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;
Мауро Беллуджи. Фото: via www.imago-images.de/www.imago-images.de/www.globallookpress.com

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