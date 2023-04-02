Доведенная до ручки жена Куценко рассталась с ним на глазах у толпы: Больше не могу

Жена Гоши Куценко сбежала от актера, бросив напоследок громкую фразу.



Впервые за долгое время Гоша Куценко вышел в свет в компании всей своей семьи. Поводом для этого стала премьера новой части комедии "Любовь-морковь", прошедшая на днях в столице.

Две младшей дочери актера прошлись с ним по ковровой дорожке. Однако журналистам с трудом удалось отыскать жену артиста.

Как оказалось, супруга Гоши Куценко настолько ненавидит появляться на публике, что мужу с трудом удалось уговорить ее выйти в свет. Даже поддавшись на уговоры артиста, она вскоре изменила свое решение. Высидев всего лишь полчаса в зрительном зале доведенная до ручки жена Куценко рассталась с ним на глазах у толпы.

Женщина сбежала из кинозала старательно проигнорировав все вопросы журналистов. Лишь одну фразу бросила она напоследок, которую адресовала режиссеру фильма Ренату Давлетьярову.

"Я больше не могу", – прошептала жена Гоши Куценко перед тем, как ускользнуть.

Впрочем актер, который вначале сильно занервничал, быстро пережил, как утверждают журналисты, свою потерю. Немного освежившись неизвестной жидкостью из бутылочки, Гоша Куценко затем стал обниматься с Яной Кошкиной и смеяться с Еленой Борщевой.