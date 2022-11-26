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26 ноября
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Шоу-бизнес
Константин Хабенский. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com Юрий Шевчук. Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com Ольга Орлова. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Василий Меркурьев — в центре. Фото: Russian Look/www.globallookpress.com Гоша Куценко. Фото: Nadezhda Lebedeva/Russian Look/www.globallookpress.com Иосиф Кобзон. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com Михаил Муромов. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com

Хабенский, Шевчук, Орлова и другие звезды-супергерои

Бэтмэн и Человек-паук меркнут перед ясным светом настоящих супергероев. Они не носят плащей и не карабкаются по стенам, но тоже спасают мир.
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Константин Хабенский. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

Российский актер театра и кино Константин Хабенский — это ангел-хранитель для тысяч больных людей. Годами он ставит на ноги подопечных благотворительного фонда с тяжелыми заболеваниями головного и спинного мозга. Суперсила звезды в добром сердце, а все остальное вторично.

Юрий Шевчук. Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com

Пока другие тряслись за свои шкуры, лидер группы "ДДТ" Юрий Шевчук вел борьбу со злом. Во время Чеченской войны он отправился по горячим точкам, рискуя быть захваченным в плен. Однажды он выступил перед чеченскими боевиками в обмен на освобождение роты российских солдат. "Мы не хотим, чтобы гибли наши пацаны по прихоти какого-нибудь бездарного генерала или такого же бездарного политика", — объяснял свою миссию артист.

Ольга Орлова. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com

Телеведущая, актриса и певица Ольга Орлова — достойный пример для многих. Женщина спасает больных и бездомных животных как волонтер, помогает приютам. Она не просто жертвует деньги, а лично участвует в добрых делах, ратуя за права четвероногих друзей. Дома звезда приютила целую компанию собак и котенка.

Василий Меркурьев – в центре. Фото: Russian Look/www.globallookpress.com

Народный артист СССР Василий Меркурьев во время Великой Отечественной войны воспитывал восемь детей, пятеро из которых приемные. Актер взял под опеку троих ребятишек своего репрессированного брата, а еще двоих забрал с улицы. Это был не просто мужчина с большой буквы, а герой.

Гоша Куценко. Фото: Nadezhda Lebedeva/Russian Look/www.globallookpress.com

"Наше будущее — это дети", — говорит звезда кино Гоша Куценко. А еще он многое делает. Актер основал фонд помощи девочкам и мальчикам с диагнозом ДЦП. Под крылом звездного покровителя дети проходят реабилитацию и погружаются в социум с улыбкой на лице. Для них он настоящий супермен.

Иосиф Кобзон. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com

Легендарный голос эстрады Иосиф Кобзон проявил мужество и отвагу во время захвата террористами Норд-Оста. Узнав о трагедии, он ринулся в театр на переговоры с бандитами. Благодаря смелости и мудрости, артист вызволил пятерых человек.

Михаил Муромов. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com

Певец и композитор Михаил Муромов в МЧС не работал, но спас множество незнакомых людей — так складывались обстоятельства. На его счету бежавшая от маньяка девушка, провалившийся под лед мужчина, безалаберные любители поплавать в шторм и другие бедолаги.

Однажды артист и сам едва не погиб из-за пожара в доме. Его разбудила собака, когда кругом полыхал огонь. Выжил он, конечно же, не случайно, — добро всегда возвращается бумерангом. Не верите? Проверьте сами.

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Константин Хабенский. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 26 ноября 2022, 09:55 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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