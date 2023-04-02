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Шоу-бизнес
Влиятельный продюсер заманил Асмус в баню: В эскорте подрабатываете?

Влиятельный продюсер заманил Асмус в баню: В эскорте подрабатываете?

Кристина Асмус полетела через половину страны ради встречи с начальником.
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После развода с Гариком Харламовым популярность Кристины Асмус заметно выросла. Ей стали делать больше предложений по работе, из-за чего актриса даже периодически жалуется на сильную занятость и невозможность выкроить хоть немного времени на отдых.

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 Кристина Игоревна Асмус

Кристина Игоревна Асмус актриса

К счастью, на днях судьба подкинула ей шанс исполнить свою мечту. Креативный директор картины пригласил Кристину в Сочи для того, чтобы как следует обсудить и исправить сценарий фильма, в котором Кристина Асмус вот-вот начнет сниматься.

Однако встречу влиятельный продюсер назначил на 11 утра, оставив свободное утро в распоряжении своей подопечной, чем буквально заманил Кристину Асмус в баню. Выбрала она для досуга локацию популярную среди звезд шоу-бизнеса, а компанию ей составил ее возлюбленный актер Роман Евдокимов.

Парочка, к слову, осталась в диком восторге от того, как они провели утро. Процедуры зарядили их энергией, а забота и музыка, которыми окружили их банщики, позволили Кристине и Роману полностью перезагрузиться.

Покинули они заведение полными сил и счастья, о чем актриса и рассказала в своем личном блоге, подчеркнув, что эта поездка – не эскорт (Оплачиваемое сопровождение богатых мужчин – Прим. ред.). Однако нашлись среди подписчиков Кристины Асмус и те, кто ей не поверил.

"Вы в эскорте что ли иногда подрабатываете?", "В баню с продюсером – конечно же не эскорт, а бизнес", "Нет Кристина, это ты думаешь, что не эскорт, а для других как раз таки наоборот", – прошлись комментаторы по Кристине Асмус.


Кристина Асмус. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 2 апреля 2023, 13:05 Источник: Социальные сети ✓ Надежный источник
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