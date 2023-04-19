"Гарна хохлушечка": трущей грудями яйца Наташе Королевой приказали глотать

Наташа Королева возбудила россиян.

Певица Наташа Королева украинка по происхождению, но всю свою сознательную жизнь провела в России, и карьеру продолжает строить именно здесь. Артистка неразрывно связана с российским шоу-бизнесом, и уезжать из России не собирается. Однако поклонники разглядели у нее украинские нотки в недавней публикации.

В светлое воскресенье Наташа Королева поздравила православных с Пасхой и показала откровенное фото, которое весьма удивило россиян. На фото Королева выпятила обнаженную грудь, которая так и терлась о крашенные яйца и огромный кулич.

Фанаты заметили, что яйца на тарелке у Наташи Королевой окрашены в желтые и синие цвета. Что выглядело более провокационно – голая грудь на фоне святых символов или желто-синие яйца, еще не известно. Впрочем, раздражение у подписчиков вызвало и то, и другое. В комментариях под снимком артистку раскритиковали и за неуместное декольте, и за игру с желто-синими яичками.

"Пусть теперь глотает эти яйца"; "Да пора уже в полтинник лет сиськи народу перестать демонстрировать"; "Голову платком прикрыла, а вымя напоказ"; "Подывитесь, яка гарна хохлушечка. Тарзану показывай по ночам, чтоб меньше на шест тянуло; "Черного кобеля не отмоешь добела, сколько волка не корми, он все в лес смотрит", – отреагировали подписчики телеграм-канала "Дни.ру".

В завершение Наташе Королевой предложили сфотографироваться и вовсе голой.