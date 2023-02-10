Некроз рук у Костомарова Тесты Откровения Повалий Игры Сонник

Топ новостей недели

Последние слова ушедшего Костомарова пронзили до слез: Врачи не боги "Вечная память": 76-летняя мать Наташи Королевой покинула бренный мир "Мы не пара": Кончаловский порвал с женой после измены До места не доехал: поступила печальная новость о госпитализированном Щербакове

Лента новостей

Пятница 10 февраля

19:20"Я привлекаю": наяривающий рукой при всех Якубович забрызгал "Поле чудес" 19:00"Не можешь забыть бывшую": Муцениеце врезала Прилучному на потеху публике 18:40Засветившую гениталии пенсионерку Яковлеву жестко отхлестали: Интердевочка 18:20Поглумившегося над трагедией в Турции Галкина* раскатали в лепешку 18:00Муж-пьяница, потеря малыша, тайный любовник: что случилось со звездой "Сватов" Артемьевой 17:40"Не могу поверить": 48-летняя Алферова сделала заявление после новости о втором ребенке от Бероева 17:20Хорошо сыграла роль: Использовавшую наивного Гарри ради выгоды Маркл вывели на чистую воду 17:00“Где мои цветы?”: вышедшая замуж Кабаева вскрыла пороки знаменитого мужа 16:40Теперь мама: счастливая Цымбалюк-Романовская после родов показала жадно сосущего грудь малыша 16:20Повалил и облапал: на избитую экс-жену иноагента Смольянинова набросился чужой мужик 16:00"Совет да любовь": скрывшая отношения с Лепсом Барановская показала свадебный наряд 15:40"Положили в больницу": У исколотого Киркорова отнялась одна нога 15:20Стоматолог: поцелуи способствуют здоровью зубов и десен 15:00"Нужно гордиться": хоромы молодого певца поразили Тюльпанова 14:40"У меня же работа": доведенная до слез Орлова готовится оставить малыша 14:20Не стало Елбасы: умер первый лидер Казахстана 14:00На МКАД столкнулись 5 машин 13:40"Погибает": Врач вынес приговор пораженному трупным ядом Костомарову 13:20"Сейчас не могу": спрятавшийся от всех муж Чуриковой впервые вышел на связь 13:00"Дал согласие": Потерявший ноги Костомаров с почерневшими руками готовится к новой ампутации 12:40"Оля, как же так?": Россияне рыдают после внезапного ухода разбитой разводом Рапунцель из "Дома-2" 12:20Мужчина и дочь: наследница Успенской показала семью после заявления о беременности 12:20Потеря веса и сонливость: звезда "Ворониных" озвучила пугающие подробности состояния 12:00Как продать недвижимость зимой: 5 простых правил 11:40"Ей нужно лечить все": Истекшую кровью Волочкову экстренно отправили в больницу 11:20"Сладкая нега": изогнувшаяся Андреева подставила голое тело под камеру 11:00Как принимать квартиру в новостройке: объяснил эксперт 10:40"Она умрет": Слетевшей с катушек Бритни Спирс осталось не долго 10:20На квартиру в Москве придется копить 18 лет 10:00"Мегера": Лазарев ответил на видео скандалящей Кудрявцевой 09:40Постоянная прописка: что важно знать 09:20"Насильно": разродившаяся Орлова высказалась о правах на сына Фриске 09:00Известный музыкант: Башмет впервые рассказал о живущем отдельно от семьи зяте 09:00Жуткие кадры: спасение утонувшего в грязи ежа попало на видео 08:40"Наблюдается депрессивное состояние": После ампутации конечностей Костомарову требуется психолог 08:40Жизнь 9-летнего мальчика круто изменилась после шоу "Голос. Дети" 08:20Рассада всем на зависть: как сделать парник на подоконник своими руками 08:00"Все закончится завтра": Пораженная болезнью Тодоренко готовится уйти на тот свет 06:31Как извлечь бонусы из увольнения: объяснил эксперт 04:27Самые частые документы-подделки на жилье 02:16Как правильно сочетать цвета в интерьере: тренды 2023 года 00:07Ефремов день: традиции и приметы на 10 февраля 22:00От Мурманской области до Северного Кавказа: самые популярные горнолыжные курорты России 21:40"Пошли на *** все!": доведенная до истерики Кудрявцева грязно унизила поклонников 21:20"Посмей тронуть!": нарожавшая от Тарасова семеро по лавкам Костенко взвыла из-за скандалов в семье 21:00Аривидерчи! Нахамившая россиянам Гузеева подтвердила получение гражданства Израиля 20:40"Очень нужна помощь": Проскурякова после инфаркта Николаева собирает с миру по нитке на лечение 20:20"Разрез через слизистую": Исколотую на больничной койке Навку поделили надвое 20:00По стопам Пугачевой: жирующий в США иноагент Моргенштерн покрыл россиян отборным матом 19:40"Совсем беда началась": у больного Корчевникова отказывают функции организма
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Я привлекаю": наяривающий рукой при всех Якубович забрызгал "Поле чудес"

66

Леонид Якубович затеял неприличное.

В свежем выпуске капитал-шоу "Поле чудес" Леонид Якубович вновь отличился своими шутками. Напомним, что в прошлом выпуске он буквально до колик в животе у зрителей шутил над неверными вариантами загаданного слова, которое пытались установить участники одной из троек. В какой-то момент телеведущий признался, что у него даже "ноги отнялись".

И вот, теперь Леонид Яркадьевич вновь отличился: среди очередной группы игроков один участник, как оказалось, умеет играть на саксофоне. Когда раскрученный барабан остановился на отметке в 800 очков, Якубович пожелал поздравить участника, а также поддержать тему музыки. Сымитировал он игру на духовом инструменте.

"Тюп-тюп-тюп-тюп", – изобразил игру на саксофоне наяривающий рукой при всех Леонид Якубович, который, уверены многие, так старался, что забрызгал "Поле чудес" слюной.

В ответ на это музыкант подметил, что своими шутками ведущий отвлекает от его размышлений над загаданными буквами.

"Отвлекаю?!, – возмутился Леонид Аркадьевич, – Я привлекаю!"

Увы, назвавший букву участник оказался не прав, поэтому ход перешел к его конкурентке. Та оказалась более сосредоточена, и, назвав Леониду Якубовичу верное слово, стала победительницей этой части выпуска.

10 февраля 2023, 19:20
Леонид Якубович. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press / www.globallookpress.com
Первый канал, шоу "Поле Чудес"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Собчак, Якубович и другие российские звезды, угодившие в смертельное ДТП

По теме

"Пока еще теплый": у 77-летнего Якубовича отнялись ноги прямо во время съемок

"Не можешь забыть бывшую": Муцениеце врезала Прилучному на потеху публике

Экс-супруга Павла Прилучного посмеялась над актером.

Засветившую гениталии пенсионерку Яковлеву жестко отхлестали: Интердевочка

Интимная зона Елены Яковлевой прошла проверку.

Поглумившегося над трагедией в Турции Галкина* раскатали в лепешку

Галкин* со своими шутками никому не нужен в такое время.

"Не могу поверить": 48-летняя Алферова сделала заявление после новости о втором ребенке от Бероева

Супруга Егора Бероева на седьмом небе от счастья.

Хорошо сыграла роль: Использовавшую наивного Гарри ради выгоды Маркл вывели на чистую воду

Меган подставила саму себя

Выбор читателей

08/02СрдНе дожила до 47: актрису Екатерину Гусеву закололи неизвестные 09/02ЧтвБудем помнить и скучать: обнародованы последние слова 66-летнего Шифрина перед уходом 09/02ЧтвБольше не Пресняков: внук Пугачевой после переезда в Америку отказался от своего имени 10/02Птн"Все закончится завтра": Пораженная болезнью Тодоренко готовится уйти на тот свет 09/02ЧтвКто папаша? Загулявшая на чужбине молодуха Петросяна предъявила беременное пузо 08/02СрдКрест стоит огромный: проводы сгоревшей Бони из "Дома-2" влетели в целое состояние