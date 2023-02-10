"Я привлекаю": наяривающий рукой при всех Якубович забрызгал "Поле чудес"

Леонид Якубович затеял неприличное.

В свежем выпуске капитал-шоу "Поле чудес" Леонид Якубович вновь отличился своими шутками. Напомним, что в прошлом выпуске он буквально до колик в животе у зрителей шутил над неверными вариантами загаданного слова, которое пытались установить участники одной из троек. В какой-то момент телеведущий признался, что у него даже "ноги отнялись".

И вот, теперь Леонид Яркадьевич вновь отличился: среди очередной группы игроков один участник, как оказалось, умеет играть на саксофоне. Когда раскрученный барабан остановился на отметке в 800 очков, Якубович пожелал поздравить участника, а также поддержать тему музыки. Сымитировал он игру на духовом инструменте.

"Тюп-тюп-тюп-тюп", – изобразил игру на саксофоне наяривающий рукой при всех Леонид Якубович, который, уверены многие, так старался, что забрызгал "Поле чудес" слюной.



В ответ на это музыкант подметил, что своими шутками ведущий отвлекает от его размышлений над загаданными буквами.

"Отвлекаю?!, – возмутился Леонид Аркадьевич, – Я привлекаю!"

Увы, назвавший букву участник оказался не прав, поэтому ход перешел к его конкурентке. Та оказалась более сосредоточена, и, назвав Леониду Якубовичу верное слово, стала победительницей этой части выпуска.

