Пристыженный Богомолов заткнул рот болтливой любовнице: Не говори в интервью

Личная жизнь Константина Богомолова заиграла новыми красками и подробностями.



Кто бы мог подумать, что нынешнего мужа Ксении Собчак Константина Богомолова и звезду сериала "Счастливы вместе" Юлию Захарова связывали длительные отношения. Как рассказала в последнем интервью исполнительница роли Лены Полено, с ныне известным режиссером они прожили вместе почти семь лет.

Ни о каком заключении брака в тот момент речи даже не шло, но донельзя влюбленная Юлия без задней мысли публично называла Константина своим мужем. И продолжала делать это даже после их расставания.

Каково было ее удивление, когда в один из дней пристыженный Константин Богомолов буквально заткнул рот болтливой бывшей любовнице. Написал ей сообщение, в котором попросил вести себя более, скажем так, сдержанно.



"Не говори в интервью, что я твой муж", – процитировала она обидные слова Богомолова.

Просьба бывшего партнера сильно ранила ее, ведь расстались Юлия Захарова и Константин Богомолов на хорошей ноте. Подтверждением этому является то, что они до сих пор подписаны друг на друга в социальных сетях. Был, правда, момент, сообщает Юлия, когда Константин отписался от нее, но затем подписался вновь.

Причиной тому, как предполагает актриса, могло стать то, что тогдашняя жена Константина Богомолова актриса Дарья Мороз ревновала его ко всем окружающим женщинам. И, считает женщина, судя потому, что Константин Богомолов недавно вновь на нее подписался, в браке с Ксении Собчак ревности места нет.



