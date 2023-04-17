Пришибленная горем Собчак побила Дарью Мороз на похоронах Богомолова

Ксения Собчак не ожидала такой горькой и скорой потери.

Ксения Собчак и Константин Богомолов поженились 13 сентября 2019 года. Телеведущая влюбилась в режиссера сразу после развода с актером Максимом Виторганом, от которого родила сына Платона. Поговаривали, что именно из-за Богомолова Собчак решила бросить своего мужа.

За четыре года совместной жизни Собчак и Богомолов стали родными друг для друга. Несмотря на то, что у них так и не родилось общих детей, пара везде была вместе и демонстрировала любовь и счастье. Все закончилось, когда в их жизнь вмешалась смерть. Она словно гром среди ясного неба разделила жизнь Ксении Собчак на до и после. Ведь для нее муж самый близкий человек после сына.

В минувшую пятницу на 87-м году жизни умер кинокритик Юрий Богомолов, отец Константина Богомолова. Конечно, Ксения Собчак восприняла смерть свекра как личную утрату. 17 апреля в Москве состоялось прощание с Богомоловым и его похороны. На траурную церемонию пришла не только Ксения Собчак, но и бывшая сноха богомолова – дарья Мороз.

Убитая горем Собчак приехала в черном приталенном наряде с длинной юбкой. на ее ногах были классические демисезонные ботильоны, а в руках маленькая сумочка. Дарья Мороз предстала в брюках и стеганой куртке. В ее руках был букет роз. Конечно, Собчак была несравненна рядом с бывшей женой Богомолова. Она морально побила ее по стилю и образу.