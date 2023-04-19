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Среда 19 апреля

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"Врагу не пожелаешь": 41-летнюю Дубцову изводит серьезная болезнь

"Врагу не пожелаешь": 41-летнюю Дубцову изводит серьезная болезнь
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Проблемы начались после смерти отца и упавшего иммунитета.

В Москве состоялась грандиозная вечеринка, посвященная предстоящей 23 мая церемонии вручения Премии телеканала RU.TV – любимой награде российских звезд. Праздничную программу открыла Ирина Дубцова. А после выступления с ней встретился корреспондент "Дни.ру".

По словам исполнительницы, весна для нее – самое неприятное время года. Ведь в период цветения Ирина очень страдает от сезонной аллергии! "Сейчас на подходе цветение березы, во время которого я обычно уезжаю из Москвы, – призналась артистка. – Но в этом году много работы, которую не могу отменить, поэтому придется терпеть этот недуг. Врагу не пожелаешь!"

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Сейчас певице идет 42-й год. И больше 10 лет ее изводит проклятая аллергия. "Все началось после смерти моего папы в 2011 году, – вздыхает звезда. – Это случилось 4 декабря, прямо в день его рождения. Кончина из-за отрыва тромба была внезапной – папа не болел. И для меня его уход стал тяжелейшим ударом. В итоге на нервной почте упал иммунитет и развилась аллергия".

Дубцова помнит, как начиналась эта серьезная болезнь: "В 2010-м году в Москве горели торфяники. Из-за этого в очередной период цветения деревья дали анормальный выброс пыльцы – так если береза на кубометр воздуха обычно дает около пяти тысяч единиц зерен, то в 2012-м их было в пять раз больше. И появилось очень много аллергиков. Хотя в нашей семье от этого недуга никто никогда не страдал, но в 2012 году я и мой сын (Артем, 2006 года рождения. – Прим. ред.) стали мучиться. Сын, кстати, в подростковом возрасте этот тяжелый недуг перерос – я его увозила из столицы. Я же жду, пока внедрят вакцину от аллергии, которую уже изобрели и сейчас тестируют".

19 апреля 2023, 09:00
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Ирина Дубцова опубликовала откровенные снимки

Многие ошибочно полагают, что хит Ирины Дубцовой "О нем" посвящен бывшему мужу Роману Черницыну. Лишь недавно стало известно, что большинство своих песен Ирина написала под влиянием чувств к другому человеку, имя которого она не раскрывает.
Звезда рассказала, что всего лишь раз прибегала к пластике. Это была операция по изменению формы груди после родов.
Дубцова очень любит животных, поэтому у нее дома периодически появляется живность.
Певица с детства испытывает страсть к рыбалке и не удивительно, ведь она выросла в городе на Волге.
Ирина несколько лет назад отказалась от алкоголя.
За десять лет творческой карьеры исполнительница написала более 100 песен.
Дубцова называет себя экстрасенсом, поскольку часто сбывается то, о чем она говорит.

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