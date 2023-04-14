Может кончить в любой момент: любящий извращения муж Бабкиной дошел до предынфарктного состояния

Надежда Бабкина всегда любила погорячее.

Певица Надежда Бабкина обратила внимание на молодого вокалиста Евгения Горшечкова на одном из конкурсов. Начинающий исполнитель переехал в Москву, стал Евгением Гором и начал сольную карьеру. Сначала они работали вместе, а потом закрутился роман.

На днях стало известно, что музыкант Евгений Гор подвергает себя смертельной опасности. Он рискует заработать сердечно-сосудистые осложнения или проблемы с мозгом. Жизнь артиста может оборваться, и он может плохо кончить в любой момент, если он не прекратит питаться фастфудом. Об этом Евгения Гора предупредил врач-кардиолог Юрий Серебрянский.

Медик рассказал, что повышенный холестерин, от которого страдает народный победитель "Трех аккордов" Евгений Гор, всегда приводит к тяжелым последствиям. Надежда Бабкина не бережет мужчину.

"Могут появиться атеросклеротические бляшки в сердце и мозге. Закончит всю эту ситуацию он инсультом или инфарктом. Если у человека есть какие-то возможности, это не значит, что их надо все реализовывать до извращения", – заявил врач в беседе с порталом Blitz+.

Ранее в Сети появились слухи о том, что Надежда Бабкина и Евгений Гор не живут вместе. Якобы совместный быт угнетает творческих личностей.