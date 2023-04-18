Раздвинувший ноги Газманов потряс достоинством перед камерой: Волосатый

А Олег Газманов, оказывается, тот еще шалун!

Поклонники привыкли видеть знаменитого музыканта довольно серьезным. Его номера с огоньком в виде акробатических элементов остались где-то в прошлом. Что неудивительно, ведь он уже не молод, а возрасту нужно соответствовать. Впрочем, иногда Олег Газманов идет на неожиданные поступки.

В микроблоге супруги артиста появилось очень занимательное и довольно личное видео. Сняла его Марина Газманова во время отдыха с любимым супругом, и, посмотрев его, поклонники увидели, чем занимается певец за пределами сцены и публичных мероприятий. Становится ясно, что он, несмотря на звездный статус, обычный человек, которому не чуждо дурачество.

В кадре видно, как раздвинувший ноги Олег Газманов потряс своим достоинством перед камерой, судя по всему, находящейся в руках жены. Делал он это не специально: артист просто-напросто довольно странным способом поднимался по лестнице. В этот момент он играл со своим псом. В кадре показался волосатый питомец, который пятился назад во время приближения звездного хозяина.

Вот так весело семья певца проводит свободное время в Подмосковье. А артист, оказывается, тот еще шалун! Он, к слову, уже успел похвалиться тем, что поймал щуку при помощи подаренной ему рогатки для рыбалки.

"Самая вкусная щука в мире!" – радостно сообщил фанатам Олег Газманов.