Олег Газманов оказался в тупике после грязного скандала.

Российский певец Олег Газманов позиционирует себя как патриота своей страны и всегда действует в соответствии с законодательством. Однако в последнее время со многих артистов сорвали маски, поэтому скрывать свои истинные намерения стало невозможно.

Олег Газманов оказался из тех, кто показал свое истинное лицо по отношению к родине. Недавно в интервью "Ты не поверишь!" на НТВ артист честно рассказал, как помогает российским военнослужащим в зоне СВО. Он собирает деньги и отправляет на фронтовые нужды. При этом звезда не афиширует своих добрых дел. на этом он не остановился. Недавно Газманов заявил, что "вычеркивает из списка" всех, кто клевещет на Россию, назвав их предателями, которые работают на врагов. впрочем, в его патриотизме есть и ет, кто сомневается.

На днях в телеграм-канале "СТАС уполномочен заявить" появилось сообщение, в котором Стас Садальский припомнил Газманову его дружбу с Иосифом Пригожиным, недавно вляпавшимся в скандал с неприятным попавшим в Сеть телефонным разговором. Таким образом Гащманов потерял достоинство в глазах Садальского.

"Интересненько вычеркнет ли он Пригожина с Валерией они же клевещут и на нашего Президента и Россию о чем чтко говорит запись разговора с экс-сенатор Фархадом Ахмедовым и Еси Пригожина . ( муж и жена одна сатана)", – говорилось в сообщении (орфография и пунктуация автора сохранены – прим. ред.).

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Олег Газманов вместе со своей любимой супругой Мариной сбежал из Москвы на выходные в Сочи.