Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

Ангельский лик на гранитном камне: тело покинувшей нас Цымбалюк-Романовской предали землеАнгельский лик на гранитном камне: тело покинувшей нас Цымбалюк-Романовской предали земле 4 года борьбы с раком: дочь показала Заворотнюк-старшую без прикрас4 года борьбы с раком: дочь показала Заворотнюк-старшую без прикрас "Другого выхода нет": Галкин выступил в поддержку спецоперации"Другого выхода нет": Галкин выступил в поддержку спецоперации "Настоящая битва": униженный сыном король Карл III пытается сохранить отношения с принцем Уильямом"Настоящая битва": униженный сыном король Карл III пытается сохранить отношения с принцем Уильямом

Лента новостей

Понедельник 17 апреля

17:20"Этот человек дышит музыкой!": молодой музыкант утер нос уходящему в прошлое Маликову 17:00Пришибленная горем Собчак побила Дарью Мороз на похоронах Богомолова 16:20Муж обвинил в изменах и наглотался таблеток: почему брак Валерии пошел под откос 16:00"Предательство": рванувший из Москвы Газманов потерял достоинство 15:40Матерь божья: изуродованной как зомби Пугачевой воткнули осиновый кол 15:20"Там уже все": Врачи не успели помочь Костомарову в критический момент 15:00"Вызов-2" будет снят на Луне": сенсационное заявление Эрнста о продолжении фильма с Пересильд 14:40"У Бузовой есть дети": обманувшую всех звезду “Дома-2” сдали с потрохами 14:20"Жалкое зрелище": Доживающий последние дни Меладзе бьется в страшном припадке 14:00"Давай, завязывай!": Эрнст отчитал припавшую к рюмке и сигаретам Пересильд 13:42Тридцать человек на место: Эрнста приняли в клуб космонавтов 13:20"Рекорд по количеству мужчин": женатый Воля сунул орган в трусики Волочковой 13:00Не знаем такую певицу: сбежавшую в Израиль жену иноагента Пугачеву предали анафеме в эфире 12:40"Все ясно без слов": Басков обсосал манящий ротик раздразнившей его Успенской 12:20"Мы вместе": 75-летний Алибасов проводит ночи с молодой домработницей 12:00Сделала дело: вдова Этуша присела под деревце прямо у могилы мужа 11:46Цены на отдых в Турции взлетели на 20-25% 11:20"Все обалдели": Совратившая Николаева Королева вышла с пузом из-за минутной близости 11:00Приличное жилье по бюджетным ценам: куда поехать летом на море 10:40Умерла звезда фильма "Обитаемый остров" 10:20Алла, найди врача в Израиле: изуродованный пластикой любимчик ищет помощи у Пугачевой 10:02"Жизнь дала трещину": Галкин* разрушил семью в день рождения Пугачевой 09:40Мумию неизвестной женщины обнаружили на крыльце дачи под Петербургом 09:20"Тяжело переживают": Потеря Костомарова после долгой борьбы потрясла семью 09:06Какие страны готовы отказаться от доллара – список 08:40Турция: 11 необычных и пугающих вещей 08:20Тест: каких "очкариков" из советского кино вы знаете? 08:00Чем опасна ринопластика? 06:08Овсяное печенье с ягодами: рецепт от Юлии Ковальчук 04:15Растим в себе здоровый эгоизм! 5 советов от психолога 02:08Как хирурги наживаются на пациентах в Инстаграм* 00:01"Втыкает свой хоботок": подцепившая юнца 62-летняя Малышева предалась отдыху на природе 22:10Звезда "Битвы экстрасенсов" о порче и проклятии: Не стоит воспринимать магию как шутку 20:06Не только Костомаров: кому из звезд ампутировали ноги 18:37Ничего святого: Встреча детей с обрубленным Костомаровым привела к жуткой грызне 17:23SHAMAN свалился пластом после новости о раке: Не могу 16:46"Ух и страшнючая": свежее фото Пугачевой без ретуши всполошило народ 16:06Адское пламя охватило лицо кричащей Долиной: Тронуло мгновенно 15:21"Я ее люблю": бывший увел Кудрявцеву у мужа после драки 13:39"Тьфу, срамота!": сбросившая халат Волочкова поздравила россиян с Пасхой в трусах 12:46"До слез": совместный хит Пугачевой и Урганта вызвал у публики истерику 12:25"Просто кошмар": молодая жена Диброва потеряла ребенка 11:28Вот и все: загулявший на стороне Прилучный бросил жену с малышом 11:08"Невозможно молчать": вышвырнутая Меган Маркл ляпнула об измене принца Гарри 08:19Прорыв в медицине: российскими учеными найден метод диагностики рака мозга 06:34Куда сейчас вкладывать деньги: советы бизнесмена 04:30Откуда берутся лишние килограммы – пять неочевидных причин 02:19Причина остаться 00:00Пасха 2023: традиции и запреты в праздник 16 апреля 22:04Сказка в закоулках реальности: музей под открытым небом в столице Марий Эл
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Предательство": рванувший из Москвы Газманов потерял достоинство

"Предательство": рванувший из Москвы Газманов потерял достоинство
888

Олег Газманов оказался в тупике после грязного скандала.

Российский певец Олег Газманов позиционирует себя как патриота своей страны и всегда действует в соответствии с законодательством. Однако в последнее время со многих артистов сорвали маски, поэтому скрывать свои истинные намерения стало невозможно.

Олег Газманов оказался из тех, кто показал свое истинное лицо по отношению к родине. Недавно в интервью "Ты не поверишь!" на НТВ артист честно рассказал, как помогает российским военнослужащим в зоне СВО. Он собирает деньги и отправляет на фронтовые нужды. При этом звезда не афиширует своих добрых дел. на этом он не остановился. Недавно Газманов заявил, что "вычеркивает из списка" всех, кто клевещет на Россию, назвав их предателями, которые работают на врагов. впрочем, в его патриотизме есть и ет, кто сомневается.

На днях в телеграм-канале "СТАС уполномочен заявить" появилось сообщение, в котором Стас Садальский припомнил Газманову его дружбу с Иосифом Пригожиным, недавно вляпавшимся в скандал с неприятным попавшим в Сеть телефонным разговором. Таким образом Гащманов потерял достоинство в глазах Садальского.

"Интересненько вычеркнет ли он Пригожина с Валерией они же клевещут и на нашего Президента и Россию о чем чтко говорит запись разговора с экс-сенатор Фархадом Ахмедовым и Еси Пригожина . ( муж и жена одна сатана)", – говорилось в сообщении (орфография и пунктуация автора сохранены – прим. ред.).

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Олег Газманов вместе со своей любимой супругой Мариной сбежал из Москвы на выходные в Сочи.

17 апреля 2023, 16:00
Олег Газманов. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Телеграм-канал "Стас упролномочен заявить"• Требует проверки

Фоторепортаж

Если б я был султан – был бы холостой! Пятерка российских секс-символов без жен и детей

Дима Билан. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Родион Газманов. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Борис Корчевников. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сергей Бурунов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Максим Аверин. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com

По теме

Ноги уже не держат: зависимый от бутылки Газманов склонился к стакану
Олег Михайлович Газманов

Олег Михайлович Газманов певец

"Этот человек дышит музыкой!": молодой музыкант утер нос уходящему в прошлое Маликову

"Этот человек дышит музыкой!": молодой музыкант утер нос уходящему в прошлое Маликову
Дмитрий Маликов ни сном ни духом не знал о его существовании. Российский певец Дмитрий Маликов на протяжении нескольких десятилетий радует своих поклонников творчеством, не теряя актуальности по сей день.

Пришибленная горем Собчак побила Дарью Мороз на похоронах Богомолова

Пришибленная горем Собчак побила Дарью Мороз на похоронах Богомолова
Ксения Собчак не ожидала такой горькой и скорой потери. Ксения Собчак и Константин Богомолов поженились 13 сентября 2019 года.

Муж обвинил в изменах и наглотался таблеток: почему брак Валерии пошел под откос

Муж обвинил в изменах и наглотался таблеток: почему брак Валерии пошел под откос
Мужчина не смог отпустить обиду на артистку 17 апреля знаменитая певица Валерия отмечает день рождения.

Матерь божья: изуродованной как зомби Пугачевой воткнули осиновый кол

Матерь божья: изуродованной как зомби Пугачевой воткнули осиновый кол
Появившаяся перед фанатами Пугачева испугала их до трясучки. Пару дней назад Алла Пугачева отметила свой День рождения.

"Там уже все": Врачи не успели помочь Костомарову в критический момент

"Там уже все": Врачи не успели помочь Костомарову в критический момент
Роман Костомаров долго боролся. В начале января олимпийский чемпион серьезно напугал своих поклонников.

Выбор читателей

16/04ВскSHAMAN свалился пластом после новости о раке: Не могу 15/04СбтЕфремов о загремевшей в психушку Лолите: Из такого не выбраться 16/04Вск"Тьфу, срамота!": сбросившая халат Волочкова поздравила россиян с Пасхой в трусах 16/04ВскНичего святого: Встреча детей с обрубленным Костомаровым привела к жуткой грызне 16/04ВскАдское пламя охватило лицо кричащей Долиной: Тронуло мгновенно 16/04Вск"Невозможно молчать": вышвырнутая Меган Маркл ляпнула об измене принца Гарри