Россия не нужна: Тарасов и Костенко рванули за бугор сломя голову

Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

"Мозг быстро отмирает": Найденную в снегу без признаков жизни Волочкову отправили в больницу"Мозг быстро отмирает": Найденную в снегу без признаков жизни Волочкову отправили в больницу "Молю бога каждый день": Брухунова отказалась от ребенка после разрыва с Петросяном"Молю бога каждый день": Брухунова отказалась от ребенка после разрыва с Петросяном "Срыв": жена еле живого Костомарова подала сигнал"Срыв": жена еле живого Костомарова подала сигнал Срочно покинувшая Россию звезда "Уральских пельменей" назвала причину бегства в ДубайСрочно покинувшая Россию звезда "Уральских пельменей" назвала причину бегства в Дубай

Лента новостей

Среда 15 марта

18:00Третья ампутация: Переживет ли Костомаров еще одну операцию после инсульта и менингита 17:40Хочет облапошить ее: какому мужику достанутся все денежки Волочковой 17:20Пороть или нет: мать 17 детей раскрыла секрет идеального воспитания 17:00Россия не нужна: Тарасов и Костенко рванули за бугор сломя голову 16:40Ствол вонзился до крика: Бросившую Виторгана невесту взяли сзади в общественном месте 16:20Больше нет: Гарик Мартиросян ушел молодым 15:40Стало известно о любимом человеке замешанного в гей-скандалах Соседова: Он очень романтичен 15:20Ради куска хлеба: лишившуюся ролей 84-летнюю Ахеджакову пригласили в школу для детей богачей 15:00Потеряла ноги: Сенсационные кадры разбитой раком Заворотнюк слили в Сеть 14:40"Нарастила": пропавшая с радаров Орбакайте изменилась до неузнаваемости 14:20Вся страна плачет: не стало Александра Розенбаума 14:00"Итоговая точка": Тихушница-израильтянка Пугачева заказала укромное место на кладбище 13:40"Войцек" в театре Маяковского: стильное убийство 13:20Ресторан Meraki: место для дружеских посиделок в греческом стиле 13:00Как Орлова: родившая впопыхах 45-летняя Толкалина предъявила ребеночка 12:40Сравнял с землей: пожар уничтожил историческое здание в Красноярском крае 12:20"Такая трагедия": Донцова ушла после рака груди 4 стадии 12:00В опасности главный орган: Костомарова отправляют на экстренную процедуру 11:40"Покупают презервативы": Сношавшаяся с Николаевым втихушку Королева попалась на горячем 11:20Самые дешевые новостройки Петербурга 11:00В ЖК стало больше лотов с отделкой и кухней 10:40Никому не нужно: Удравшая на чужбину Дубцова распродает имущество за бесценок 10:22"Сыграет в минус": втюхивающий бабкину дачу за 225 млн Пресняков с треском провалился 10:00Россия потеряла 71-летнего Розенбаума: Врачи не смогли спасти певца в критическом состоянии 09:40Раздел имущества при разводе: 2 способа избежать потерь 09:20Теперь мама: Голубкина выкатила пузо после интима с коллегой 09:00"Он зарабатывал тут": Панкратов-Черный поражен лицемерием клянущего Россию латыша Калныша 08:40Известный певец пустил деньги от продажи зарубежной недвижимости на помощь Донбассу 08:20Новое заявление Путина россиянам вызвало оторопь 08:00"Повышает риск смерти": врач раскрыл вредную привычку россиян 06:04"Деньги начнут притягиваться": легкий способ привлечь богатство по мнению нумеролога 04:12Тест: угадайте знаменитый фильм о преображении по кадру 02:18Geely Tugella: обновление или рестайлинг? 00:01Икона Божией Матери "Державная": церковный праздник 15 марта 22:00Эндокринолог назвала основные причины ожирения 21:07Кричал матом и угрожал расправой: На девушку известного музыканта напали в Сочи 20:20"Успешнее ее в разы": в жизни Бузовой появился долгожданный бизнесмен 20:00Надо было думать раньше: адвокат об отказе авиакомпании пустить инвалида в коляске на борт самолета 19:00Врачи объявили приговор прооперированному Розенбауму: Одной ногой в могиле 18:10"Это какой-то ужас, кошмар!": Гузеева оказалась в положении на третьей неделе 17:30Начались осложнения: У свалившейся с неведомой болезнью Валерии серьезные проблемы 17:20"Химия и лучевая терапия повредили щитовидку": иллюзионист Сафронов сообщил о лечении от рака 17:00Никому не нужна: Внук решил сбыть надоедливый балласт Пугачевой 16:30Работа курьером, развод, потеря ребенка: что стало со звездой "Не родись красивой" Уваровой 15:50Богомолов теперь в прошлом: Собчак призналась в интимных ласках с засунувшим огромный агрегат SHAMAN 15:10Превратился в тень: вес лишившегося конечностей инвалида Костомарова достиг критической отметки 14:50По стопам Пугачевой: Объявившая об эмиграции Малышева уезжает в Израиль 14:34"Росатом" готовит ответ на санкции против организаций атомной отрасли 14:01"Под арест": Жестоко избившая фанатку Орбакайте загремела в полицию 13:40"Дефекация и мочеиспускание": вонючую вечеринку подростков в парадной Петербурга сняли на видео
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Россия не нужна: Тарасов и Костенко рванули за бугор сломя голову

289

Тарасов планировал это.

Футболист Дмитрий Тарасов и модель Анастасия Костенко женаты с 2018 года. Это третья супруга спортсмена и мама троих его детей: Миланы, Евы и Алексея. От первого брака с Оксаной Пономаренко у Дмитрия Тарасова есть дочь Ангелина. Во втором браке с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой у футболиста детей не родилось.

Семья Костенко и Тарасова ведет публичный образ жизни и посвящает поклонников во все нюансы. На днях пара рассказала о том, что все семейство отправилось в отпуск на Мальдивы. Костенко в своем аккаунте уже показала роскошные виды Мале, трансфер до отеля и шикарные апартаменты с выходом к лучезарно голубой большой воде.

"Долгожданный отпуск начинается! Урааа!" – написала Костенко.

Судя по всему, паре хорошо отдыхается за границей, поэтому они и рванули за бугор сломя голову. На опубликованном фото Тарасов и Костенко стоят рядом с тремя своими наследниками и широко улыбаются в кадр. А вот поклонники остались недовольны таким выбором для отдыха. Мол, отечественные курорты поддержать кишка тонка. За это их и раскритиковали.

"А что, они были чем-то заняты весь год?"; "Неинтересная семья, все наиграно"; "Упахались бедолаги"; "И Россия не нужна", – написали фолловеры.

15 марта 2023, 17:00
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко. Фото: FC Lokomotiv/ Twitter.com/ Globallookpress.com
соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Красивая история любви Тарасова и Костенко

Дмитрий Тарасов далеко не сразу после разрыва с Ольгой Бузовой обнародовал Анастасию Костенко.
Футболист ратовал за то, чтобы подробности его частной жизни были не афишированы. Но не получилось.
Спортсмен регулярно выводил избранницу в свет.
Дмитрий и Анастасия радовали глаз фанатов.
В декабре влюбленные отправились на Мальдивы.
Именно там Дмитрий сделал предложение Анастасии.
Влюбленные весело проводили время.
Затем пара отправилась в Дубаи.
В начале января Тарасов и Костенко расписались.
Анастасия оказалась верующей девушкой.
Поэтому уже в конце января Костенко и Тарасов обвенчались.
А затем отправились отмечать в банкетный зал одного из московских отелей.

По теме

"Показала общипанный зад": сбежавшую от Тарасова жену прилюдно высмеяли
Дмитрий Алексеевич Тарасов

Дмитрий Алексеевич Тарасов футболист

Третья ампутация: Переживет ли Костомаров еще одну операцию после инсульта и менингита

Третья ампутация: Переживет ли Костомаров еще одну операцию после инсульта и менингита
Костомаров слаб.

Хочет облапошить ее: какому мужику достанутся все денежки Волочковой

Хочет облапошить ее: какому мужику достанутся все денежки Волочковой
Волочкова может остаться с носом.

Ствол вонзился до крика: Бросившую Виторгана невесту взяли сзади в общественном месте

Ствол вонзился до крика: Бросившую Виторгана невесту взяли сзади в общественном месте
На его месте мог бы быть Максим Виторган!

Больше нет: Гарик Мартиросян ушел молодым

Больше нет: Гарик Мартиросян ушел молодым
Что случилось с Мартиросяном?

Стало известно о любимом человеке замешанного в гей-скандалах Соседова: Он очень романтичен

Стало известно о любимом человеке замешанного в гей-скандалах Соседова: Он очень романтичен
Популярность критика растет.

Выбор читателей

14/03ВтрПо стопам Пугачевой: Объявившая об эмиграции Малышева уезжает в Израиль 15/03СрдВся страна плачет: не стало Александра Розенбаума 14/03Втр"Кровь у него протухшая": После ампутации в организме Костомарова нашли новое осложнение 14/03ВтрБогомолов теперь в прошлом: Собчак призналась в интимных ласках с засунувшим огромный агрегат SHAMAN 14/03ВтрРозенбаум госпитализирован в критическом состоянии: Тромб 15/03Срд"Покупают презервативы": Сношавшаяся с Николаевым втихушку Королева попалась на горячем