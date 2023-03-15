Россия не нужна: Тарасов и Костенко рванули за бугор сломя голову

Тарасов планировал это.

Футболист Дмитрий Тарасов и модель Анастасия Костенко женаты с 2018 года. Это третья супруга спортсмена и мама троих его детей: Миланы, Евы и Алексея. От первого брака с Оксаной Пономаренко у Дмитрия Тарасова есть дочь Ангелина. Во втором браке с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой у футболиста детей не родилось.

Семья Костенко и Тарасова ведет публичный образ жизни и посвящает поклонников во все нюансы. На днях пара рассказала о том, что все семейство отправилось в отпуск на Мальдивы. Костенко в своем аккаунте уже показала роскошные виды Мале, трансфер до отеля и шикарные апартаменты с выходом к лучезарно голубой большой воде.

"Долгожданный отпуск начинается! Урааа!" – написала Костенко.

Судя по всему, паре хорошо отдыхается за границей, поэтому они и рванули за бугор сломя голову. На опубликованном фото Тарасов и Костенко стоят рядом с тремя своими наследниками и широко улыбаются в кадр. А вот поклонники остались недовольны таким выбором для отдыха. Мол, отечественные курорты поддержать кишка тонка. За это их и раскритиковали.

"А что, они были чем-то заняты весь год?"; "Неинтересная семья, все наиграно"; "Упахались бедолаги"; "И Россия не нужна", – написали фолловеры.