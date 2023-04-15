"Особенно неожиданно": подробности тайного разговора Костомарова и Навки всплыли в Сети

Стало известно о чем успели пообщаться Роман Костомаров и Татьяна Навка.



Последние новости о состоянии здоровья Романа Костомарова обнадеживают. Его готовят к протезированию, а сам спортсмен уже приступил к выполнению специального комплекса упражнений, которые помогут ему встать на ноги при помощи протезов.

Но и это не единственная хорошая новость: Роман уже начал общаться с близкими по телефону. Более того, с Татьяной Навкой фигурист даже созвонился. А теперь подробности тайного разговора Костомарова и Навки всплыли в Сети с подачи самой Татьяны.

Оказывается, Татьяна Навка, который накануне исполнилось 48 лет, получила в этот день самое важное поздравление. Произнес его, разумеется, Роман Костомаров.

Пожелания чемпиона настолько растрогали блондинку, что она не могла не поделиться своей радостью с подписчиками.

"Одно поздравление, в силу обстоятельств, было особенно неожиданно и радостно", – поделилось Татьяна Навка отметив, что невероятно рада была услышать голос Романа Костомарова.



"Как приятно читать эти строки, верим что наступит светлая полоса и всё будет хорошо, Рома обязательно поправится", "Радостно за Романа", – поделились подписчики Татьяны Навки после новостей о Романе Костомарове.





