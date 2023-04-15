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Суббота 15 апреля

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"Особенно неожиданно": подробности тайного разговора Костомарова и Навки всплыли в Сети

"Особенно неожиданно": подробности тайного разговора Костомарова и Навки всплыли в Сети
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Стало известно о чем успели пообщаться Роман Костомаров и Татьяна Навка.

Последние новости о состоянии здоровья Романа Костомарова обнадеживают. Его готовят к протезированию, а сам спортсмен уже приступил к выполнению специального комплекса упражнений, которые помогут ему встать на ноги при помощи протезов.

Но и это не единственная хорошая новость: Роман уже начал общаться с близкими по телефону. Более того, с Татьяной Навкой фигурист даже созвонился. А теперь подробности тайного разговора Костомарова и Навки всплыли в Сети с подачи самой Татьяны.

Оказывается, Татьяна Навка, который накануне исполнилось 48 лет, получила в этот день самое важное поздравление. Произнес его, разумеется, Роман Костомаров.

Пожелания чемпиона настолько растрогали блондинку, что она не могла не поделиться своей радостью с подписчиками.

"Одно поздравление, в силу обстоятельств, было особенно неожиданно и радостно", – поделилось Татьяна Навка отметив, что невероятно рада была услышать голос Романа Костомарова.

"Как приятно читать эти строки, верим что наступит светлая полоса и всё будет хорошо, Рома обязательно поправится", "Радостно за Романа", – поделились подписчики Татьяны Навки после новостей о Романе Костомарове.


15 апреля 2023, 14:12
Роман Костомаров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Социальные сети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Навка задавила известную певицу своим шиком

Генеральный директор "Русской медиагруппы" Сергей Кожевников и его супруга Екатерина.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и его супруга, фигуристка Татьяна Навка.
Певица Катя Лель.
Французский актер Сами Насери.
Певец Олег Газманов.
Певец и автор-песенник Игорь Николаев.
Певец Александр Панайотов.
Британский певец Энгельберт Хампердинк.
Телеведущий Андрей Малахов.
Певица Наталья Чистякова-Ионова (Глюк`Oza).
Певец Григорий Лепс с женой.
Фигуристка Татьяна Навка.
Певица Инна Маликова.
Певец Денис Клявер с супругой Ириной.
Телеведущий Алекснадр Масляков.
Французская певица Патрисия Каас.
Народная артистка СССР, солистка Большого театра Тамара Синявская.
Певица Анита Цой.

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