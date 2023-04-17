"Давай, завязывай!": Эрнст отчитал припавшую к рюмке и сигаретам Пересильд

В космос берут только абсолютно здоровых людей.

20 апреля в прокат выходит долгожданный фильм "Вызов". О сложностях, с которыми пришлось столкнуться, рассказал продюсер картины и генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

"Мы с самого начала решили, что наша героиня будет женщина, – говорит Эрнст. – Было отобрано 20 кандидаток, и Юля Пересильд туда не входила – она в это время снималась в другом проекта в другой стране. И все 20 девушек не прошли. У нас не было ощущения, что они все хворые, нет. Просто они не подходили для космического полета – это совершенно другой тип обследования".

Вспоминает Эрнст и подготовку к съемкам и полету на МКС Пересильд: "Мы сидели в Доме литераторов, приехала Юля, выпила рюмочку и закурила сигарету. А я сказал ей: "Ну-ка, давай завязывай! Тебе на следующей неделе надо будет ехать в Звездный городок на медкомиссию".

Пересильд часто ездит на кастинге в театре и кино, но такой серьезный был впервые. "Это была гастро– и колоноскопия, а так же проверка ровности носовой перегородки, – вспоминает она. Плюс проверка вестибулярного аппарата, МРТ, КТ и целый ряд анализов, названия которых я даже не знаю",