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Шоу-бизнес
"Мозг взрывался": режиссер фильма "Вызов" Шипенко о тяготах и изнанке космических съемок

"Мозг взрывался": режиссер фильма "Вызов" Шипенко о тяготах и изнанке космических съемок

Как далась работа на борту МКС.
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Фильм "Вызов", вне всякого сомнения, можно считать главной премьерой года. Никто в мире не делал еще ничего подобного! Символично, что его премьера состоялась в день первого полета человека в космос. Причем желающих первыми увидеть снятую на борту МКС картину было так много, что представляли ее одновременно в Кремлевском дворец и кинотеатре "Октябрь". Режиссер ленты Клим Шипенко поговорил с корреспондентом "Дни.ру".

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 Юлия Сергеевна Пересильд

Юлия Сергеевна Пересильд Актриса

В вызове снималась не только Юлия Пересильд, но и настоящие космонавты. "Они оказались способными на многие артистические вещи, – говорит 39-летний Шипенко. – Артисты готовились четыре месяца для полета в космос и космонавты искали в себе актеров примерно столько же. Мы с ними начали репетировать еще за полгода до полета".

Семья Шипенко. Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Режиссер гордится, что в фильме минимальное использование компьютерной графики. "Его задача – вживую показать, как выглядит космос, как выглядит невесомость, – пояснил Клим. – У меня была лента про космос, которую я снимал на Земле – "Салют-7". Теперь вид из иллюминатора был настоящим".

С супругой Софьей и дочерью Клементиной. Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Обычно на съемках фильма занято большое число персонала – костюмеров, гримеров. Но на борту МКС, понятно, никого не было. "Нам пришлось справляться самим, – говорит режиссер. – Я, конечно, просил выделить еще один корабль с персоналом, но мне отказали (улыбается)".

С Константином и Софьей Эрнст. Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Шипенко говорит, что даже в таких условиях ему и актрисе удавалось практически полностью следовать сценарию. "Но были момент импровизации, что-то корректировалось с поправкой на невесомость. Она поменяла мое видение того, как я себе представлял многие сцены. Поэтому, например, я отпускал камеру, задавал ей импульс, она снимала. И такие кадры тоже вошли в картину. К тому же была ограничена подвижность – метр-полтора в разные стороны".

Конечно, все это – огромная, тяжелая работа. "Мозг взрывался, – уверяет Шипенко. – У нас для отдыха вообще не было времени. Я снимал, а потом посылал материал на Землю, чтобы там проверяли все. У нас с Юлей даже не было возможности толком насладиться видом нашей планеты из иллюминатора, к сожалению. Поэтому, конечно, я скучаю по Космосу, по состоянию невесомости, от которого обалдеваешь и которому радуешься. Невесомость мне снится до сих пор – это самое приятное воспоминание о полете. Это примерно тоже самое, когда ты летаешь во сне".

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Автор: 13 апреля 2023, 10:00 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
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