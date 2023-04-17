"Втыкает свой хоботок": подцепившая юнца 62-летняя Малышева предалась отдыху на природе

Опытная Елена Малышева вовсю наслаждается возрастом.

Эту зрелую даму в самом расцвете сил практически не покидает улыбка. Она научилась находить счастье в мелочах, даже рассуждая на тяжелые насущные темы. 62-летняя Елена Малышева купается в любви, причем не только фанатов. Благоверный помогает ведущей "Жить здорово!" чувствовать себя желанной и востребованной даже на седьмом десятке лет.

Еще в студенческие годы она подцепила перспективного юнца Игоря, который стал для нее мужем практически навсегда. Супруги вместе уже 35 лет и не собираются разводиться.

На фоне благополучия в личной жизни телезвезда строит карьеру. Недавно в рамках своей программы она предалась отдыху на природе, точнее, порассуждала о рисках, которые поджидают среди зеленой растительности. Елена Малышева отметила, что комфорту в такие моменты могут помешать комары.

В качестве аргумента знаменитость показала видео с насекомым. "Что такое укус комара? Вот мы себе представляем, что это игла — воткнул и все. Но на самом деле, смотрите, вот он втыкает свой хоботок из шести каналов и ищет сосуд!" — воскликнула Елена Малышева.

В компании экспертов звезда выяснила, что кровососущими являются только самки — им нужно формировать яйца, чтобы производить потомство. А комары-самцы либо довольствуются пыльцой растений, либо вообще не питаются. Елена Малышева подчеркнула, что "у комарих задача благородная".

Между тем Елена Малышева напомнила, какие цвета в одежде притягательны для комаров — красный, черный и бордовый. Выбирая наряды в такой гамме, у человека больше шансов оказаться на природе покусанным.