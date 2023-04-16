Адское пламя охватило лицо кричащей Долиной: Тронуло мгновенно

Лариса Долина оказалась в огне.



Шоу "Две звезды" так полюбившееся зрителям, вернулось на экраны Первого канала со вторым сезоном. Выступление второго выпуска Шоу почетно замыкала Лариса Долина со своей внучкой Александрой.

Перед выступлением члены жюри подбодрили юную певицу, но больше всего ее поддержала бабушка. Девушка, которая слегка нервничала, призналась перед камерой, что Лариса Долина слишком сильно верит в нее и ее талант. Однако она уверена, что выступление пройдет хорошо, ведь рядом с ней профессионал высокого уровня.

Как только Лариса и Александра вышли на сцену, зал сразу же взорвался от восторга. Их восхитило и то, в насколько похожих нарядах артистки вышли под софиты, и то, как засияла девушка, начав исполнять свою партию.

Однако и это не стало самой яркой частью выступления. Пока гости студии отдавались танцу, вскочив со своих мест, адское пламя вспыхнуло прямо перед артисткой и охватило лицо кричащей свои строки в микрофон Ларисы Долиной своим светом. Этот пиротехнический эффект стал грандиозным завершением номера известной певицы, оставив как зрителей, так и жюри в экстазе от номера Ларисы Долиной.

Фото: кадр из выступления Ларисы Долиной

"Ларисочка, дорогая, ты фантастическая женщина и гениальная актриса", – похвалил Ларису Долину Ярмольник.

"Тронуло мгновенно", – присоединился к нему Газманов.





