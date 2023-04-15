Королева умерла: Пугачеву столкнули в пропасть с высокого пьедестала

Названа новая главная женщина российской эстрады.



С журналистами пообщался музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов. Поговорил он о том, кто же сможет занять место Аллы Пугачевой после ее скандального переезда в Израиль.

Уверен он в том, что новой Примадонной российской эстрады должна стать Лариса Долина. Якобы большое количество исполнительниц загораживало эту талантливую исполнительницу, каждая из которых буквально билась за статус альфа-певицы.

Но теперь, когда экс-королева музыкальной сферы Алла Пугачева умерла в глазах ее бывших фанатов, дорога на вершину стала открыта.

"Сегодня я назову королевой эстрады, лучшей певицей Долину", – признался Сергей Соседов.

Критик Павел Руднев солидарен со своим коллегой. Лариса Долина ведет постоянные творческие эксперименты, которые позволяют ей оставаться актуальной и свежей. Таким образом, совместными усилиями Сергей Соседов и Павел Руднев столкнули Аллу Пугачеву в пропасть с высокого пьедестала.

"Не почивает на лаврах и не останавливается на своих былых заслугах", – похвалил критик Ларису Долину, которая с легкостью сможет заменить Аллу Пугачеву.

Ранее своей точкой зрения поделился Лев Лещенко: уверен, что вместо Аллы Пугачевой номером один может стать Полина Гагарина.





