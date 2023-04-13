Ждет суд: Устроившая разврат перед толпой Волочкова по уши вляпалась

Анастасию Волочкова хотят наказать.

Кажется, что балерина всея Руси живет по своим собственным правилам. И главное из них – ни в чем себе не отказывать. Это видно по ее поступкам. Когда артистке, к примеру, хочется похвастаться своим шикарным телом, она устраивает разврат перед толпой Интернет-пользователей, публикуя откровенные фотографии. А иногда Анастасии Волочковой хочется пойти против системы.

Сегодня в СМИ появилась новость о том, что блондинку ждет суд. На нее ополчились коммунальщики из Петербурга, где находится ее квартира, подаренная экс-возлюбленным. Как сообщают ряд СМИ, звезда накопила долги по услугам ЖКХ в размере 400 тысяч рублей!

Известно, что ТСЖ "Итальянская улица, дом 4", которое и взъелось на балерину, пыталось решить вопрос мирным путем, однако она отказалась. В итоге Анастасия Волочкова по уши вляпалось, ведь в Тверской суд поступил иск, а заседание уже назначено – на 17 апреля. А поклонникам остается наблюдать за тем, как же закончится эта история.

Интересно, что о долгах по ЖКХ балерина высказывалась давно. Она сама решила, что не будет платить по счетам, потому что, мол, таким образом возвращает себе деньги, которые ей не выплатило ТСЖ. А началось все еще в 2021 году, когда петербургская квартира звезды оказалась затоплена. Анастасия Волочкова требовала возместить ей ущерб и моральную компенсацию, однако не добилась желаемых результатов.