Настроение прекрасное: стало известно о местонахождении сбежавшей из России Королевой

Наташа Королева схватила паспорт и прыгнула в самолет, чтобы сбежать от проблем.



Стало известно о местонахождении сбежавшей из России Наташи Королевой. Певица покинула ветреную столицу и отправилась на Мальдивы, чтобы насладиться солнцем и теплом.

Однако острова встретили исполнительницу хита "Желтые тюльпаны" ливнем и затянутыми облаками небом. А так жаль, ведь Наташа привезла с собой целый чемодан набитый купальниками и яркими нарядами, которые она не просто подобрала, но и создала вместе со своей подругой – дизайнером.

И, пусть некоторые из поклонников Наташи Королевой немного занервничали увидев кадры из иллюминатора самолета, затем они успокоились, понял, что их любимица отправилась лишь на небольшой заслуженный отпуск.

"Настроение прекрасное", – сообщила Наташа подписчикам своего блога.



Судя по всему, улетела на Мальдивы Наташа Королева в одиночестве, ведь ни на одной из фотографий ее мужа стриптизера Тарзана замечено не было. Вполне вероятно, что эта поездка поможет Наташе Королевой перезагрузиться после неудач в музыкальной сфере и полной смены сферы деятельности. Ведь совсем недавно Наташа Королева объявила о том, что решила стать дизайнером.



