Навка задавила известную певицу своим шиком

В столице состоялось мероприятие, приуроченное к 15-му дню рождения ТЦ "Крокус Сити Молл". На вечеринке отметилось множество знаменитостей, в том числе и зарубежных. Так, в Москву пожаловали французская певица Патрисия Каас, британский исполнитель Энгельберт Хампердинк, скандально известный актер Сами Насери и другие. Однако особое внимание СМИ привлекла к себе прославленная фигуристка Татьяна Навка. По мнению пользователей СМИ, спортсменка своим неповторимом шармом и шиком буквально задавила заморскую диву Патрисию Каас.
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