"Царствие небесное": сгоревшую жену Виторгана оплакивает вся страна

Виторган долго не мог смириться с утратой.

Жена российского актера Эммануила Виторгана Ирина Млодик родилась в Юрмале в 1962 году. У нее есть сестра-близнец Алла. Родители Ирины и Аллы Млодик рано развелись, отец никогда не был примерным семьянином, он бросил их мать и ушел к другой. Женщина в одиночку поднимала дочерей.



До встречи с Ириной Млодик Эммануил Виторган был женат на Алле Балтер. В 2000 году она скончалась от онкологического заболевания, ее смерть стала большим горем для Эммануила Гедеоновича. Ирина, которая поддерживала дружеские отношения с обоими супругами, всячески его поддерживала, помогая пережить смерть любимой жены. Постепенно дружеские отношения переросли в роман. Пара поженилась в 2003 году. А три года назад у них родилась дочь Этель.

На днях Ирина Млодик и Эммануил Виторган сообщили поклонникам о предстоящем важном событии. 21 апреля в культурном центре Эммануила Виторгана на Остоженке состоится концерт – музыкально-поэтический вечер Эммануила и Ирины Виторган "За все тебя благодарю". Однако фанаты странно отреагировали на новость. Оказалось, что поклонники до сих пор оплакивают сгоревшую от рака бывшую жену Виторгана.

"Ирина и Алла две большие разницы. Царствие небесное Алле", – написал поклонник.