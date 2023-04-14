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Пятница 14 апреля

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У Собчак траур: умер Богомолов

У Собчак траур: умер Богомолов
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Большое горе у любителей кино

Все поклонники хорошего российского кино льют слезы – не стало Богомолова. Он кончил киноведческий факультет ВГИКа (мастерская Александра Грошева), был научным сотрудником Госфильмофонда СССР, заведующим отделом теории и истории в редакции журнала "Искусство кино". Его колонки о киноновинках выходили в ведущих российских изданиях.

Но траур сегодня и у Ксении Собчак. Ведь Юрий Богомолов – ее свекор. Он – отец знаменитого актера и режиссера Константина Богомолова. Еще накануне Ксения была в кинотеатре "Художественный" на премьере, улыбалась камерам на красной дорожке. А в это время у отца ее второго мужа шли последние часы жизни...

"Папа — легкий человек, и я легкий человек. Мы не являемся фанатиками идей. Мы понимаем, что идеи — это идеи, мнения — это мнения. А есть что-то большее. Папа – человек твердых принципов. Но у нас достаточно иронии и взаимной любви, чтобы в семейных отношениях не заниматься бесконечными спорами по поводу политики", – говорил режиссер в одном из интервью.

Утром 14 апреля супруг Ксении Собчак сообщил о кончине своего отца. Причина смерти 86-летнего киноведа, кинокритика и телевизионного обозревателя Юрия Богомолова пока не разглашается.

14 апреля 2023, 10:10
Фото: Zamir Usmanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
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