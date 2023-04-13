"Это невероятно": увидевшая Костомарова Навка сорвалась на крик

Роман Костомаров уже не тот.

Судьба преподнесла олимпийскому чемпиону тяжелые препятствия. Крепкий здоровый человек в полном расцвете сил стал молниеносно угасать, едва не распрощавшись с жизнью. Роман Костомаров стойко вынес череду ампутаций и сохранил позитивный настрой всему вопреки.

Даже без ног фигурист остался настоящим мужчиной, пообещав поклонникам вернуться в строй. Остается лишь гадать, как сложится его дальнейший путь, и самое главное, сможет ли он восстановить утраченное здоровье.

Его партнерша по льду Татьяна Навка была вне себя, когда узнала о случившейся беде. В свое время она увидела Романа Костомарова не только как напарника, но и надежного товарища с открытым сердцем. Осознание того, что фигурист лишился ног, не смогло оставить блондинку равнодушной.

Несмотря на произошедшее с Костомаровым горе, Навка сорвалась на радостный крик души в свой день рождения 13 апреля. В телеграм-канале она оставила трогательное сообщение.

"Это невероятно приятно, что в этом году мой День Рождения совпадает с чистым четвергом. В первый день моего личного нового года в столь благостный день я хочу пожелать себе и вам добра, мира и гармонии", — написала партнерша Романа Костомарова.