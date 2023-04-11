Взявший Костомарова врач объявил роковой финал: Увеличение гангрены

Новое испытание ждет Романа Костомарова.

В январе 2023 году фигурист Роман Костомаров был спешно госпитализирован. Сначала Олимпийскому чемпиону поставили неутешительный диагноз — пневмония. Однако с каждый днем состояние спорстмена все ухудшалось. В конечном итоге у Романа развился сепсис и гангрена, врачи приняли решение об ампутации конечностей.

По сообщению журналистов, врачи начали процесс подготовки для протезирования конечностей Романа Костомарова. Процесс не быстрый, поэтому первым делом принято решение о протезировании ног. Так, спортсмен сможет самостоятельно передвигаться, а значит быстрее возвращаться к обычной жизни.

Врачи делятся разными мнениями относительно состояния здоровья Романа. Так, взявший в свое внимание фигуриста терапевт Юрий Серебрянский объявил и возможный роковой финал. Увы, не каждое лечение заканчивается успехом.

"Угрозы не будет, если проводить профилактику тромбов. Они опасны увеличением гангрены ноги, но не будем наговаривать", — комментирует эксперт.

На протяжении всего времени рядом с Романом Костомаровым находится его жена Оксана Домнина. Пара поженилась в 2014 году, сейчас в семье растут двое детей — дочь Настя и сын Илья.