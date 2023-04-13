"Пугачева открывает гастрольный тур": Примадонна возвращается на сцену с новой программой

На днях Кристина Орбакайте обнародовала анонс нового проекта "Алла будет петь", тем самым заинтриговав народ. Поклонники звездной семьи разделились на два лагеря. Одни решили, что дочь выпускает о Примадонне новую песню, а другие предположили, что Алла Пугачева возобновляет вокальную деятельность.
Медиум Марианна Абравитова разложила карты Таро, чтобы заглянуть в будущее великой исполнительницы. Гадание показало, что Примадонна возвращается на сцену с новой программой, однако лишь косвенно — в лице своей дочери.
По словам экстрасенса, Кристина Орбакайте может перепевать песни матери, и таким образом Алла Пугачева будет продолжать свое творчество через посредника. Судя по всему, на большее рассчитывать не приходится.
По поводу нового релиза "Алла будет петь" таролог высказалась достаточно ясно: "В этом названии нет прямого указания на то, что Пугачева открывает гастрольный тур". Медиум считает, что сейчас у Примадонны совершенно другие приоритеты — дети, семья, здоровье, комфорт и гармония.
Напомним, Алла Пугачева основательно покинула Россию в начале весны 2022 года. Знаменитость начала новую жизнь в Израиле вместе с детьми. Периодически она посылает весточки на родину, которые стабильно приводят к скандалам.