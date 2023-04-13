"Пугачева открывает гастрольный тур": Примадонна возвращается на сцену с новой программой

К ней не зарастет народная толпа – Алла Пугачева актуальна во все времена.

На днях Кристина Орбакайте обнародовала анонс нового проекта "Алла будет петь", тем самым заинтриговав народ. Поклонники звездной семьи разделились на два лагеря. Одни решили, что дочь выпускает о Примадонне новую песню, а другие предположили, что Алла Пугачева возобновляет вокальную деятельность.

Медиум Марианна Абравитова разложила карты Таро, чтобы заглянуть в будущее великой исполнительницы. Гадание показало, что Примадонна возвращается на сцену с новой программой, однако лишь косвенно — в лице своей дочери.

По словам экстрасенса, Кристина Орбакайте может перепевать песни матери, и таким образом Алла Пугачева будет продолжать свое творчество через посредника. Судя по всему, на большее рассчитывать не приходится.

По поводу нового релиза "Алла будет петь" таролог высказалась достаточно ясно: "В этом названии нет прямого указания на то, что Пугачева открывает гастрольный тур". Медиум считает, что сейчас у Примадонны совершенно другие приоритеты — дети, семья, здоровье, комфорт и гармония.

Напомним, Алла Пугачева основательно покинула Россию в начале весны 2022 года. Знаменитость начала новую жизнь в Израиле вместе с детьми. Периодически она посылает весточки на родину, которые стабильно приводят к скандалам.