Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

Ради этого вышел из дома: Маликов приготовил россиянам роскошный подарокРади этого вышел из дома: Маликов приготовил россиянам роскошный подарок Агония: вскочивший с постели Костомаров ломанулся на улицу без ногАгония: вскочивший с постели Костомаров ломанулся на улицу без ног "Жизнь разделилась на до и после": Как семья переносит утрату Романа Костомарова"Жизнь разделилась на до и после": Как семья переносит утрату Романа Костомарова Аж волосы дыбом: Интим Пересильд с толпой мужиков в космосе сняли на камеруАж волосы дыбом: Интим Пересильд с толпой мужиков в космосе сняли на камеру

Лента новостей

Среда 12 апреля

21:21"Без трусов прекрасна": взявшая толстый ствол Волочкова развлеклась на камеру 21:02"Сердце остановилось": Пугачева похоронила свою кровиночку 19:31"Это мое": певец SHAMAN стал многодетным отцом 19:00Старт, и ракеты вперед! Настоящие артефакты ракетно-космической техники 18:17Ангельский лик на гранитном камне: тело покинувшей нас Цымбалюк-Романовской предали земле 16:56"Просто вау": вышедшая с двумя детьми Кабаева откровенно о переменах в жизни 16:00"Другого выхода нет": Галкин выступил в поддержку спецоперации 15:44Хлеб – всему голова: как выбрать качественный продукт 15:20"Могла бы погибнуть": муж спас от трагедии "потерявшую берега" Ксению Собчак 15:00Любимая мамочка: Орбакайте бросилась в ноги вульгарно задравшей ногу высокомерной Пугачевой 14:40"Определяется генами": сын Дианы Гурцкая рискует унаследовать тяжелый недуг матери 14:20Вайкуле оправдала стремительно падающий успех истаскавшегося Галкина* 14:00"Она ушла": разбитая горем Лолита получила наследство от Пугачевой 13:40Скрыть порочную связь: спутавшийся с молодухой 90-летний Бедрос съехал от Филиппа Киркорова 13:20"Это больно и страшно": поддержавшая Украину Боня покрылась пупырчатой коркой 13:00В подмосковной Дубне поймали подозреваемого в сбыте наркотиков 12:40"Финансирование ВСУ": неопределившуюся Орбакайте и ее семью взяли на карандаш 12:20Подмосковные врачи спасли мужчину с ножевым ранением в сердце 12:00В Петербурге мужчина надругался над подростком прямо в метро 11:40"Глава псин": совокупляющегося Панина назначили министром по делам домашних животных 11:20Вулкан на Камчатке выбросил еще один столб пепла 11:00"Филипп, остановись!": отправленного в рехаб Киркорова просят не повторять судьбу МакSим 10:40"Настоящая битва": униженный сыном король Карл III пытается сохранить отношения с принцем Уильямом 10:20"Несчастный случай": Наталью Варлей задавил грузовик 10:00Школьница в Адыгее подвернула ногу на уроке физкультуры и умерла 09:40"Перестали общаться из-за СВО": живущий в Одессе бывший муж плюнул на россиянку Бледанс 09:20Плюнул на звездную бабушку: Никита Пресняков объявил о возвращении в Россию 09:00"Все кончено!": нарвавшаяся на обвинения в госизмене 84-летняя Ахеджакова склонила голову на плахе 08:20Почему невыгодно брать отпуск в мае? 08:00Сделки с банковской ячейкой: главные риски 06:35В Роспотребнадзоре дали совет по выбору пасхальных куличей 04:23Какие советы пластических хирургов часто нарушают пациенты и потом жалеют? 02:19Автоэксперт предостерег россиян от ошибок на шиномонтаже 00:03Смешной хорек-футболист забил гол в стиральную машину – видео 22:03"Куда катится": рухнувшая в наркобольнице дочь Успенской не вынесла укола 21:30Слезы текут ручьем: потерявшая ребенка Брежнева не вылезает из постели 20:54"Я его не хочу": накатившая два стакана жена Газманова ушла в свободное плавание 19:38Взявший Костомарова врач объявил роковой финал: Увеличение гангрены 18:50"Они схожи": У певца Шамана появился конкурент 18:19В семье не без урода: какие шоколадки хуже остальных 17:55Лужа крови и пена у рта: 10-летний сын Фриске и Шепелева найден после поджога 17:12"Заигрываем": на кого Богомолов променял надоевшую Собчак 16:51Тотальный диктант на "5": как повысить уровень грамотности 16:09"Плачет": маленькая дочь Пугачевой сбежала от отца вдогонку за братом 15:46"Калейдоскоп талантов": москвичей в возрасте от 55 лет приглашают стать звездами сцены 15:20Врагу не пожелаешь: Измотавшая себя Шпица оказалась на больничной койке 15:00Годится в дочки: обнародовано нежное фото 90-летнего Киркорова с новой молодой зазнобой 14:40Мошенники придумали способ воровать деньги у россиян с помощью QR-кодов 14:20В России вводят электронные повестки: главное 14:00"Это настоящий трамплин": бизнесмен оценил заявление Резника об уехавших звездах
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Без трусов прекрасна": взявшая толстый ствол Волочкова развлеклась на камеру

"Без трусов прекрасна": взявшая толстый ствол Волочкова развлеклась на камеру
339

Свободная от стереотипов Анастасия Волочкова засветилась в новом амплуа.

Экстравагантная балерина всея Руси Анастасия Волочкова любит социальные сети. Бывшая прима Большого театра показывает в своем микроблоге абсолютно все. Вот она общается с дочерью персонала, помогающего по дому, вот уже принимает гостей, и тут же отправляется на звездные мероприятия.

Каждая публикация Анастасии — это повод рассмотреть новый наряд блондинки. Так, поклонники заметили, что встречать гостей Волочкова любит в откровенных нарядах, демонстрирующих нижнее белье. Ну а для недавнего выхода в свет Настя решила сменить амплуа — вместо привычной демонстрации шикарной фигуры она надела белый костюм слегка оверсайз.

Для новой фотографии Анастасии по-настоящему развлеклась на камеру: сменила прическу, надела брюки, и даже взяла в руки толстенный ствол. Позировать с такими шикарными букетами роз Волочковой не впервые, поэтому чувствует она себя особенно уверенно.

"Настя, вам так идет новый образ!" — пишут одни поклонники.

"Настя, без трусов ты прекрасна!" — вступают в разговор другие.

Фото из социальных сетей Анастасии Волочковой

Хорошо, что поводов для новых фотографий у Волочковой много — получится угодить и одним подписчикам, уставшим от голых тел, и другим, соскучившимся по грандиозным шпагатам.

12 апреля 2023, 21:21
Анастасия Волочкова. Фото: Pavel Kashaev/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Социальные сети• Требует проверки

Фоторепортаж

Фото красавицы Волочковой: Как балерина всея Руси отметила день рождения

Анастасия Волочкова. Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова. Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова. Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова. Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

По теме

"Люблю": Джигурда жадно впился губами в Волочкову за спиной у жены

На себя не похожа и носит парик: Немощную Волочкову после болезни сдали на попечение чужим людям
Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

"Завещание у нотариуса": потерявшая мать Пересильд стала обладательницей несметного богатства

"Завещание у нотариуса": потерявшая мать Пересильд стала обладательницей несметного богатства
Юлия Пересильд рассказала о тяжелой семейной драме В честь Дня Космонавтики в московском кинотеатре "Октябрь" состоялась долгожданная премьера фильма "Вызов" с Юлией Пересильд в главной роли.

"Сердце остановилось": Пугачева похоронила свою кровиночку

"Сердце остановилось": Пугачева похоронила свою кровиночку
Алла Пугачева попрощалась с близким родственником. Семья 73-летней Аллы Пугачевой то и дело мелькает в новостных заголовках.

"Это мое": певец SHAMAN стал многодетным отцом

"Это мое": певец SHAMAN стал многодетным отцом
Певец SHAMAN предъявил зрителям свое пополнение. Певец и автор песен Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, завоевал популярность в прошлом году.

Ангельский лик на гранитном камне: тело покинувшей нас Цымбалюк-Романовской предали земле

Ангельский лик на гранитном камне: тело покинувшей нас Цымбалюк-Романовской предали земле
Поклонникам тяжело прощаться с Виталиной Цымбалюк-Романовской. Бывшая жена Армена Джигарханяна пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская в своем микроблоге рассказывает не только о творческих достижениях.

"Просто вау": вышедшая с двумя детьми Кабаева откровенно о переменах в жизни

"Просто вау": вышедшая с двумя детьми Кабаева откровенно о переменах в жизни
Звездная брюнетка Кабаева предъявила новые доказательства. Каждая молодая мама знает — после рождения детей времени на себя почти не остается.

Выбор читателей

11/04ВтрВзявший Костомарова врач объявил роковой финал: Увеличение гангрены 11/04ВтрГодится в дочки: обнародовано нежное фото 90-летнего Киркорова с новой молодой зазнобой 12/04СрдПлюнул на звездную бабушку: Никита Пресняков объявил о возвращении в Россию 11/04Втр"Они схожи": У певца Шамана появился конкурент 12/04Срд"Другого выхода нет": Галкин выступил в поддержку спецоперации 12/04СрдСкрыть порочную связь: спутавшийся с молодухой 90-летний Бедрос съехал от Филиппа Киркорова