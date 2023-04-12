"Без трусов прекрасна": взявшая толстый ствол Волочкова развлеклась на камеру

Свободная от стереотипов Анастасия Волочкова засветилась в новом амплуа.

Экстравагантная балерина всея Руси Анастасия Волочкова любит социальные сети. Бывшая прима Большого театра показывает в своем микроблоге абсолютно все. Вот она общается с дочерью персонала, помогающего по дому, вот уже принимает гостей, и тут же отправляется на звездные мероприятия.

Каждая публикация Анастасии — это повод рассмотреть новый наряд блондинки. Так, поклонники заметили, что встречать гостей Волочкова любит в откровенных нарядах, демонстрирующих нижнее белье. Ну а для недавнего выхода в свет Настя решила сменить амплуа — вместо привычной демонстрации шикарной фигуры она надела белый костюм слегка оверсайз.

Для новой фотографии Анастасии по-настоящему развлеклась на камеру: сменила прическу, надела брюки, и даже взяла в руки толстенный ствол. Позировать с такими шикарными букетами роз Волочковой не впервые, поэтому чувствует она себя особенно уверенно.

"Настя, вам так идет новый образ!" — пишут одни поклонники.

"Настя, без трусов ты прекрасна!" — вступают в разговор другие.

Хорошо, что поводов для новых фотографий у Волочковой много — получится угодить и одним подписчикам, уставшим от голых тел, и другим, соскучившимся по грандиозным шпагатам.