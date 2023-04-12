Возвращение блудного сына: гражданин Израиля Ургант появился в Москве у Эрнста

Видать, за границей-то жизнь – не сахар

В день космонавтики в Москве состоялась премьера первого фильма, снятого на орбитальной станции – "Вызов" Клима Шипенко. В киноцентре "Октябрь" ожидаемо появились все звезды Первого канала, который совместно с "Роскосмосом" и снимал картину – Леонид Якубович, Екатерина Стриженова, Елена Малышева. Разумеется, был и Константин Эрнст с супругой Софьей – он не только возглавляет Первый канал, но и продюсировал "Вызов".

Но самым неожиданным оказалось появление на красной дорожке Ивана Урганта! 10 июня 2018 года шоумен получил израильское гражданство. 21 февраля 2022-го вышел последний на выпуск его программы "Вечернего Урганта". Потом Ургант выступил с резкой критикой проводимой Россией на Украине специальной операции. И в эфире больше не появлялся. Не вел он, по традиции, и "Золотой граммофон".

Он уезжал из России и казалось – навсегда. Был в Израиле и Южной Корее. Впереди – концерт в Турции. Поэтому его появление в Москве вызвало немало вопросов. Ведь последний выход в свет шоумена был аж в июле 2022 года!

"-Василий, ты к нам на время или как? – Не знаю, как примут", – вспомнился диалог из фильма "Любовь и голуби".

Интересно, что Ургант перекинулся с Эрнстом парой слов. Не иначе как просил о возвращении в эфир. Ведь на Западе карьера, кажется, не задалась...