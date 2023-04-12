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Среда 12 апреля

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"Завещание у нотариуса": потерявшая мать Пересильд урвала несметное богатство

"Завещание у нотариуса": потерявшая мать Пересильд урвала несметное богатство
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Юлия Пересильд рассказала о тяжелой семейной драме

В честь Дня Космонавтики в московском кинотеатре "Октябрь" состоялась долгожданная премьера фильма "Вызов" с Юлией Пересильд в главной роли. 5 октября 2021 года съемочная команда отправилась в космос для старта съемок. Уже через 12 дней команда вернулась на Землю, и начался процесс монтажа уникальных кадров. Известно, что были отсняты 40 часов материала.

12 апреля актриса Юлия Пересильд на красной дорожке пообщалась с журналистами и рассказала новые подробности процесса подготовки к съемкам. По словам новоиспеченной космонавтки, сложнее всего пришлось не столько актерам, сколько членам их семей. Оказывается, перед съемками Юлия подготовила документы для непредвиденных ситуаций.

"Не так страшно сидеть в ракете, как написать прощальные письма детям и подписать завещание у нотариуса", — рассказала актриса.

Однако, узнать эмоции мамы Юлии Пересильд напрямую не удалось. Женщина не смогла прийти на премьеру из-за болезни, поэтому потерявшая мать Юлия сама отдувалась перед натиском вопросов. Хорошо, что тяжелые дни остались позади, а Пересильд стала обладательницей несметного богатства. Теперь ее имя вписано не только в историю кино, но и в историю космонавтики.

12 апреля 2023, 21:54
Юлия Пересильд. Фото: Pavel Kashaev/ Global Look Press/ Globallookpress.com
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