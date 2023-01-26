Вторая Асмус: обнаглевшая космонавтка Пересильд занялась любовью с Петровым у всех на глазах

Юлии Пересильд теперь море по колено.

Дебют на экранах у Юлии Пересильд случился еще в студенческие годы. Тогда она сыграла Наташу Кублакову в сериале "Участок". Позже прогремела ее роль Софьи в ленте "Край". Потом были комедия "Пять невест", "Битва за Севастополь". В 2021 году Юлии Пересильд стала первой актрисой-космонавтом и отправилась в составе съемочной группы на МКС сниматься в картине "Вызов". Вместе с режиссером Климом Шипенко Пересильд усиленно готовилась к необычным съемкам: прыгала с парашютом, занималась в невесомости, крутилась в центрифуге. В космосе Пересильд пробыла 12 дней и благополучно вернулась на Землю.

С тех пор карьера Юлии Пересильд пошла в гору. Ее имя не сходит со страниц журналов и газет, а лицо с экранов. Актриса активно ведет соцсети и общается с поклонниками. На днях Юлия порадовала фанатов откровенным снимком, на котором оголила грудь. К слову, звезда стала не менее раскрепощенной, чем Кристина Асмус, и даже порой кажется обнаглевшей.

К примеру, сегодня Юлия Пересильд занялась любовью у всех на виду – она открыто выразила теплые чувства по отношению к коллеге Александру Петрову: "Будь счастлив! Люблю, крепко обнимаю!" – написала Пересильд.

25 января Александр Петров отметил день рождения. Росийскому актеру исполнилось 34 года.