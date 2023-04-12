"Другого выхода нет": Галкин выступил в поддержку спецоперации

В новом выпуске ток-шоу Галкин сделал большое откровение.

40-летний Борис Корчевников уже много лет ведет программу "Судьба человека". В каждом выпуске ведущий встречается с известными актерами, деятелями искусства и выдающимися кумирами общества. В студии обсуждаются общественно-политические и личные темы. Героем недавнего выпуска стал актер и сценарист Галкин.

После начала февральских событий прошлого года, Галкин принял важное для себя решение. Мужчина выступил в поддержку спецоперации, тем самым разорвав свои прежние связи с некогда любимой страной — Латвией. Напомним, что именно там прошло детство актера Бориса Галкина.

В студии Бориса Корчевникова заступник спецоперации вновь подтвердил свою общественную позицию. Актер считает, что он не может поступать по-другому, ведь на фронте воевали и его дед, и отец, и даже мать. А еще Галкин утверждает, что является потомком самого Кутузова.

В ходе разговора Галкин решил зачитать Корчевникову стихи собственного сочинения. Они посвящены, так называемому, падению европейского общества. В своих работах он обращается к людям, задавая вопросы о родине, о страхе и войне.

"Горько, конечно, горько, а другого выхода нет", ­— досадно подмечает Галкин после прочтения произведения.