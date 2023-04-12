Вайкуле оправдала стремительно падающий успех истаскавшегося Галкина*

Галкин* уже привык к плохим условиям работы.

Комик Максим Галкин* год назад переехал вместе с женой Аллой Пугаечвой и детьми Лизой и Гарри в Израиль, где семья живет до сих пор. На чужбине артисту пришлось строить карьеру фаткически с нуля и обеспечивать семью, привыкшую на родине к роскоши. Поэтому Галкину* приходится крутиться как белке в колесе и гастролировать со своими концертами по всему миру.

Однако ходят слухи, что Галкин* в последнее время сильно поистаскался и потерял весь свой былой лоск. Ведь зарубежный зритель не балует шоумена такой любовью, которая у него была в России.

Однако певица Лайма Вайкуле готова с пеной у рта защищать мужа своей подруги Аллы Пугачевой. Недвно в интервью Ксении Собчак она так старалась выслужиться, что даже предложила сделать Галкина* президентом. А что, мол, у комика Зеленского ведь получилось.

При этом Вайкуле добавила, что эмиграция никак не сказалась на успехе Максима Галкина*. Якобы и в России ему приходилось выступать не в самых идеальных залах.

"Уж поверьте, сейчас он выступает в залах лучше, чем были у него в России", – заявила Вайкуле.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что после скандального интервью Лаймы Вайкуле в Сети уже составили новое "правительство мечты" певицы, на одной из должностей которого оказался извращенец Алексей Панин.

* – признан иноагентом по решению Минюста РФ