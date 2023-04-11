"Невозможно убрать": Костомарова не повезут в Германию из-за новой угрозы

Костомарову нельзя ставить протезы.

Российский фигурист Роман Колстомаров продолжает находиться в реанимации под постоянным наблюдением врачей. Слухи о его переводе к клинику Германии не подтвердились, и спортсмена продолжают лечить в больнице Коммунарки. Родственники Костомарова сообщали, что в семье не идет речи о переводе спортсмена на реабилитацию за границу.

ПО ТЕМЕ Костомаров сделал публичное заявление об инвалидности

Сейчас Роман Костомаров в сознании, он заново учится глотать и сидеть на кушетке. При этом его не переводят в обычную палату, так как в его случае необходим постоянный контроль.

При этом выяснилось, что Костомарова не перевозят в Германию не просто так и не потому, что семья так решила. Фигуристу противопоказаны перелеты из-за угрозы тромбоза. Ему постоянно дают антикоагулянты для кроворазжижения.

На прошлой неделе Костомаров перенес еще одну операцию по подготовке к протезированию. Однако врач Андрей Шестаков считает, что протезы сейчас ему ставить рано, так как они могут усугубить ситуацию и привести к еще более скорому развитию тромбоза. По словам медика, спорстсмену следует постепенно перехоить к следующему этапу реабилитации и не торопиться.

"Остается тромбоз, который невозможно убрать", – заявил врач.