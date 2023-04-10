"Ем, пью, вкалываю": Цой проболталась о своем тайном пристрастии

Анита Цой без стеснения раскрыла свои главные секреты.



После того как три года назад певица Анита Цой тяжело переболела коронавирусом, она начала относиться к своему здоровью гораздо более внимательно. Ведь в период реабилитации ей пришлось перенести много процедур, а свое подорванное дыхание она целых полгода восстанавливала вместе со специалистом.



Теперь для того, чтобы встретить любую болезнь наготове и дать ей отпор, Анита Цой, как сообщает агентство РИА ФАН, проходит целый курс витаминных капельниц. Проводит она его каждой весной: защищает себя не только от авитаминоза, но и от различных весенних простуд.

Более того, призналась Анита Цой в том, что теперь буквально помешана на вопросах здоровья. Она регулярно ходит к специалистам, проверяет свой организм и соглашается на процедуры. Ведь это, уверена певица, поможет ей сохранить здоровье и бодрость на долгие годы. Артистка, который сейчас 52, хочет еще много лет выступать, петь, активно проводить время со своими родными.



"Ем, пью, вкалываю. Чек-ап (Обследование, ранняя диагностика заболеваний — Прим. ред.) постоянно", – Анита Цой проболталась о своем тайном пристрастии, которое дарит ей уверенность в завтрашнем дне.



