"Сердце рвало": псевдопатриот Газманов сбежал из Москвы после громкого обвинения

Олега Газманова уличили в отсутствии сердечности.



Жесткой критике на днях подвергся певец Олег Газманов. Муж певицы Вики Цыгановой побеседовал с корреспондентами издания "Абзац", в ходе которого разнес певца в щепки.

Продюсер и композитор Вадим Цыганов сказал, что композиции артиста не трогают до слез, в них нет гениальности и дух они не поднимают. Ощущает он, что песни эти сделаны искусственно, пусть при этом и хорошо.

Иными словами, муж Вики Цыгановой подвел к мысли о том, что Олег Газманов оказался, на его взгляд, псевдопатриотом. Написал и исполнил столько композиций о любви к Родине, ни одна из которых не пробирает до глубины души.

"Где искра, чтобы прямо сердце рвало, сердце летело?", – упрекнул коллегу Вадим Цыганов.

После такого громкого обвинения, сплетники, понадеявшись на то, что Олег Газманов разразится яростным ответом в своем личном блоге, бросились на его страничку в социальной сети. Ничего там не обнаружив, они, наверняка, перешли на страничку его жены. Однако чета Газмановых так их не удостоила мужа Вики Цыгановой ответом.

Единственное, что увидели те, кто зашел в блог Марины Газмановой, стали снимки и видео свидетельствующие о том, что псевдопатриот, как его окрестили недоброжелатели в Сети, Олег Газманов вместе со своей любимой супругой сбежал из Москвы на выходные в Сочи, чтобы подставить лицо морскому ветру.



