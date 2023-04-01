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Суббота 1 апреля

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"Сердце рвало": псевдопатриот Газманов сбежал из Москвы после громкого обвинения

"Сердце рвало": псевдопатриот Газманов сбежал из Москвы после громкого обвинения
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Олега Газманова уличили в отсутствии сердечности.

Жесткой критике на днях подвергся певец Олег Газманов. Муж певицы Вики Цыгановой побеседовал с корреспондентами издания "Абзац", в ходе которого разнес певца в щепки.

Продюсер и композитор Вадим Цыганов сказал, что композиции артиста не трогают до слез, в них нет гениальности и дух они не поднимают. Ощущает он, что песни эти сделаны искусственно, пусть при этом и хорошо.

Иными словами, муж Вики Цыгановой подвел к мысли о том, что Олег Газманов оказался, на его взгляд, псевдопатриотом. Написал и исполнил столько композиций о любви к Родине, ни одна из которых не пробирает до глубины души.

"Где искра, чтобы прямо сердце рвало, сердце летело?", – упрекнул коллегу Вадим Цыганов.

После такого громкого обвинения, сплетники, понадеявшись на то, что Олег Газманов разразится яростным ответом в своем личном блоге, бросились на его страничку в социальной сети. Ничего там не обнаружив, они, наверняка, перешли на страничку его жены. Однако чета Газмановых так их не удостоила мужа Вики Цыгановой ответом.

Единственное, что увидели те, кто зашел в блог Марины Газмановой, стали снимки и видео свидетельствующие о том, что псевдопатриот, как его окрестили недоброжелатели в Сети, Олег Газманов вместе со своей любимой супругой сбежал из Москвы на выходные в Сочи, чтобы подставить лицо морскому ветру.


1 апреля 2023, 17:08
Олег Газманов. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Абзац медиа✓ Надежный источник

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Дмитрий Маликов и Елена Изаксон. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press /www.globallookpress.com
Леонид Агутин и Анжелика Варум. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Иосиф Пригожин и певица Валерия. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Сергей Жуков и Регина Бурд. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press /www.globallookpress.com
Олег Газманов и Марина Газманова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Александр Стриженов и Екатерина Стриженова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Владимир Пресняков и Наталья Подольская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

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