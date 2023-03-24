"Только одно нужно": разомлевший Газманов заговорил о крышесносном сексе

Сын Олега Газманова приоткрыл завесу личной жизни.

Родион Газманов является одним из самых загадочных холостяков столицы. Сыну Олега Газманова уже 41 год, но он до сих пор не женат и на все вопросы посторонних о его личной жизни отвечает уклончиво.

Однако накануне вечером скромный и скрытный мужчина удивил подписчиков своего Телеграмм канала. Выложил он снимок с довольным лицом, под котором заговорил о возможных причинах хорошего настроения.

К удивлению поклонников, разомлевший Родион Газманов заговорил о крышесносном сексе, который и мог стать причиной его широкой ухмылки. В качестве иного варианта сын Олега Газманова предложил исполнение и запись нового хита, доставившего ему много удовольствия.

Загадавший своим подписчикам сложную загадку, Родион спустя некоторое время бросился в комментарии. Захотел пообщаться со всеми желающими, а заодно и поразгонять немного тему.



Для этого Родион Газманов даже создал опрос. Но голосование его удивило. Большинство подписчиц сообщили, что больше бы обрадовались, если причиной улыбки стало все-таки музыкальное произведение.



"Я понял, что вам тут от меня только одно нужно", – подметил со смехом сын Олега Газманова Родион.