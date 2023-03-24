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Пятница 24 марта

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"Только одно нужно": разомлевший Газманов заговорил о крышесносном сексе

"Только одно нужно": разомлевший Газманов заговорил о крышесносном сексе
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Сын Олега Газманова приоткрыл завесу личной жизни.

Родион Газманов является одним из самых загадочных холостяков столицы. Сыну Олега Газманова уже 41 год, но он до сих пор не женат и на все вопросы посторонних о его личной жизни отвечает уклончиво.

Однако накануне вечером скромный и скрытный мужчина удивил подписчиков своего Телеграмм канала. Выложил он снимок с довольным лицом, под котором заговорил о возможных причинах хорошего настроения.

К удивлению поклонников, разомлевший Родион Газманов заговорил о крышесносном сексе, который и мог стать причиной его широкой ухмылки. В качестве иного варианта сын Олега Газманова предложил исполнение и запись нового хита, доставившего ему много удовольствия.

Загадавший своим подписчикам сложную загадку, Родион спустя некоторое время бросился в комментарии. Захотел пообщаться со всеми желающими, а заодно и поразгонять немного тему.

Для этого Родион Газманов даже создал опрос. Но голосование его удивило. Большинство подписчиц сообщили, что больше бы обрадовались, если причиной улыбки стало все-таки музыкальное произведение.

"Я понял, что вам тут от меня только одно нужно", – подметил со смехом сын Олега Газманова Родион.


24 марта 2023, 13:40
Родион Газманов Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Телеграм, канал "Родион Газманов LIVE"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Если б я был султан – был бы холостой! Пятерка российских секс-символов без жен и детей

Дима Билан. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Родион Газманов. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Борис Корчевников. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сергей Бурунов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Максим Аверин. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com

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