Большое горе! Измученную Кудрявцеву закололи прямо в висок

Лера Кудрявцева предстала в страшном виде.

Телеведущая неоднократно жаловалась, что страдает от сильных головных болей. Мигрени настигают всегда в самый неподходящий момент, да и в целом терпеть постоянный дискомфорт – последнее дело, поэтому Лера Кудрявцева борется с недугом всеми возможными способами.

Например, знаменитость не против даже нетрадиционной медицины. Телеведущая в личном блоге поделилась снимком, который сделала во время иглоукалывания. Измученную постоянными головными болями Леру Кудрявцеву закололи в висок, по линии роста волос, в лоб. Выглядит это слегка жутковато.

Правда, судя по всему, для телеведущей такой способ действительно работает. По словам знаменитости, последний раз приступы мигрени с ней случались полгода назад, после прилета из Болгарии. Тогда Лера Кудрявцева несколько дней мучалась с головными болями, о чем рассказывала в социальных сетях.

Стоит отметить, что от мигрени также страдает Ксения Бородина. Звезда "Дома-2" пытается найти причину проблемы, но пока безуспешно. Помимо этого, регулярные головные боли настигают молодую супругу Евгения Петросяна. Татьяна Брухунова несколько раз жаловалась подписчикам своего блога, что мучается от мигрени с юности.

Большое горе, когда сильная боль становится постоянным спутником жизни!