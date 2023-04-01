Забитое и в черных пятнах: тело дочери Кончаловского вывалили перед толпой

С дочерью Кончаловского Марией сотворили страшное.

Единственная дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского Мария уже давно живет самостоятельной жизнью. 21-летняя наследница именитой фамилии тоже занимается творчеством, но решила связать свою жизнь с изобразительным искусством. Девушка учится, параллельно пишет картины, создает принты для одежды. Пару лет назад Мария Кончаловская вышла замуж за предпринимателя Никиту Кузьмина.

Девушка продолжает искать свой образ, поэтому то и дело меняет прически, а также украшает тело татуировками. Как-то она рассказала, что после резкого похудения в подростковом возрасте у нее осталось множество растяжек, которые она и решила закрасить.

Судя по всему, со временем это увлечение переросло в нечто большее, так как художница решила сделать так называемый "рукав" – сплошное тематические изображение на руке. Своими модификациями Мария Кончаловская поделилась в социальных сетях.

"Вот наконец, я нашла мастера, которая смогла сделать мой рукав нежнее и женственнее", – поделилась художница.

Девушка вывалила перед толпой подписчиков забитое и в черных пятнах тело, показав фотографии окончательного варианта татуировки. По мнению некоторых подписчиков, с телом дочери Кончаловского тату-мастера сотворили страшное.