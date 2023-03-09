"Любим": упокоенную при священнике Стриженову усыпали цветами на холодной земле

Стриженова выглядела как святая.

Екатерина Стриженова известна своей красотой и трудолюбием. Даже в Международный женский день ведущая Первого канала оказалась не в ресторане или в ванне с пеной, как положено в такой день, а на работе. Звезда трудилась весь день, не покладая рук. Лишь под вечер она нашла минутку, чтобы обратиться к поклонникам и поздравить их прекрасную половину.

В Сети Екатерина Стриженова разместила фото, на котором предстала упокоенной в русле гармонии. Судя по снимку, звезду успыпали желтыми мимозами на заснеженной холодной земле. В качестве поздравления знаменитость решила привести цитату священника Ильи Павлова, который подметил интересный факт о празднике и, видимо, погрузил мысли актрисы в некий антураж спокойствия и умиротворения.

По словам упомянутого Екатериной Стриженовой священника, Международный женский день поистине уникальный праздник. Хоть 8 марта изначально не церковный праздник, его воцерковила сама жизнь. Ведь праздник, придуманный феминистками, стал воплощением женственности и мужского рыцарства. Также этот день заставил мужчин иначе взглянуть на прекрасную половину человечества.

"Мы вас любим, дорогие женщины! Вы вдохновляете нас, и делаете нас сильнее! С праздником вас!" – написала Екатерина Стриженова слова священника.

