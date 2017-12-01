Молодящаяся Казарновская утерла нос располневшей Стриженовой

В одном из столичных ресторанов состоялся финал конкурса красоты, который посетило множество представителей отечественного шоу-бизнеса. Не осталась в стороне даже оперная дива Любовь Казарновская, обычно весьма редко удостаивающая своим вниманием светские тусовки. Артистка вышла в свет в молодежном образе. А вот телеведущая Екатерина Стриженова нарядилась "по-взрослому" – в красную блузку и черную юбку до пят. Злопыхатели заявили, что одежда не смогла скрыть лишних килограммов актрисы, и высказали мнение, что "молодящаяся" Казарновская выглядит лучше.
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